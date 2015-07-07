21家券商逾1,280亿元救市资金已到帐 更多券商参与中--报载

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海7月7日 - 据上海证券报周二报导，上周六联合公告参与救市的中国21家券商已于周一早间将超过1,280亿元人民币的资金划给中国证券金融股份有限公司帐户，同时还有更多券商响应中国证券业协会倡议，参与救市行动。
报导引述中国证券业协会副会长王旻指出，如国海证券(000750.SZ)、平安证券、东北证券(000686.SZ)、东海证券、第一创业、华龙证券、华安证券、大通证券等都通过发布公告、刊发文章等多种形式，表示将主动出资，或承诺沪综指.SSEC4,500点下方自营盘不减持并适时增持。
21家证券公司上周六发布联合公告，将以2015年6月底净资产15%出资，合计不低于1,200亿元，用于投资蓝筹股ETF（交易所买卖基金）。当上证综指在4,500点以下，其自营股票盘在7月3日余额基础上不减持，并择机增持。
目前长江证券(000783.SZ)、国泰君安(601211.SS)、中信证券(600030.SS)(6030.HK)等多家券商已发布相关董事会公告。其中，中信证券公告称，公司将与中证金签署场外衍生品交易主协议和收益互换交易确认书，参与上述券商联合行动。
报导还引述广发证券(000776.SZ)总经理林治海称，证券公司此次是以权益互换的方式与证金公司完成的交易，是在符合公司章程、符合风险管理政策的情况下作出的决策，都会履行相应程序。同时，公司董事会在授权范围内可对自营盘作出投资决策，也都符合各项规定的要求。
海通证券(600837.SS)(6837.HK)董事长王开国表示，这部分投资是在海通证券经营管理层的决策权限范围内的。根据海通股东大会的授权，公司经营管理层可以在净资本的25.3%的额度内自行进行权益类证券的风险暴露投资，海通目前净资本937亿元，以此计算海通证券经营管理层自行决策投资的权益类证券金额为237亿元，而目前海通的权益类证券风险头寸约为50亿元，增加150亿元的权益类证券风险暴露头寸后仍然在授权额度范围内。
**4,500点并非政策救市目标**
对于外界猜测沪综指4,500点是不是政策顶，报导指出，向当日参会券商求证后获悉，这一说法并不属实，4,500点是参会券商经讨论后普遍认可的支撑点位，既不是政策救市的“顶”也不是政策救市的“底”。
银河证券(6881.HK)董事长陈有安表示，4,500点这一点位与政策救市没有直接的对应关系，目前主板平均市盈率与国际市场大致相当甚至略低，机构普遍认为4,500点左右与市场估值基本适应，对于价值投资而言是具有共识的点位。
林治海表示，会上各机构都从专业机构的角度，对本轮行情演化的逻辑进行了分析，进而确定了市场具备支撑力的沪指点位。
他分析，中国经济正在转型发展、由数量向质量转变的过程中，各方对新经济的发展具有良好预期，这一预期是牛市上涨的坚实基础和根本逻辑。从这一角度看，广发证券认为沪指在4,000点到5,000点之间是能够获得支撑的，也是机构投资者比较认同的，“如果认可牛市的这一根本逻辑不变，4,000多点到4,500、甚至5,000点，将是一个合乎逻辑的市场对未来的反映。”
林治海同时表示，具体的点位并不是政策救市的目标，投资者对于4,500点不应理解过度。
中信证券测算，经过从6月12日高点算起30%的调整，现在上证指数市盈率18倍左右，横向与国际比较（包括与H股比较）都已经不高，已向下偏离价值中枢，均值回归动力增加。即使未来上证综指重新回升到4,500点，对应的也只是22倍左右的市盈率，横向与国际比较也仍然是非常合理的估值。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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