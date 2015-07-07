21家券商逾1,280亿元救市资金已到帐 更多券商参与中--报载

路透上海7月7日 - 据上海证券报周二报导，上周六联合公告参与救市的中国21家券商已于周一早间将超过1,280亿元人民币的资金划给中国证券金融股份有限公司帐户，同时还有更多券商响应中国证券业协会倡议，参与救市行动。

报导引述中国证券业协会副会长王旻指出，如国海证券(000750.SZ)、平安证券、东北证券(000686.SZ)、东海证券、第一创业、华龙证券、华安证券、大通证券等都通过发布公告、刊发文章等多种形式，表示将主动出资，或承诺沪综指.SSEC4,500点下方自营盘不减持并适时增持。

21家证券公司上周六发布联合公告，将以2015年6月底净资产15%出资，合计不低于1,200亿元，用于投资蓝筹股ETF（交易所买卖基金）。当上证综指在4,500点以下，其自营股票盘在7月3日余额基础上不减持，并择机增持。

目前长江证券(000783.SZ)、国泰君安(601211.SS)、中信证券(600030.SS)(6030.HK)等多家券商已发布相关董事会公告。其中，中信证券公告称，公司将与中证金签署场外衍生品交易主协议和收益互换交易确认书，参与上述券商联合行动。

报导还引述广发证券(000776.SZ)总经理林治海称，证券公司此次是以权益互换的方式与证金公司完成的交易，是在符合公司章程、符合风险管理政策的情况下作出的决策，都会履行相应程序。同时，公司董事会在授权范围内可对自营盘作出投资决策，也都符合各项规定的要求。

海通证券(600837.SS)(6837.HK)董事长王开国表示，这部分投资是在海通证券经营管理层的决策权限范围内的。根据海通股东大会的授权，公司经营管理层可以在净资本的25.3%的额度内自行进行权益类证券的风险暴露投资，海通目前净资本937亿元，以此计算海通证券经营管理层自行决策投资的权益类证券金额为237亿元，而目前海通的权益类证券风险头寸约为50亿元，增加150亿元的权益类证券风险暴露头寸后仍然在授权额度范围内。

**4,500点并非政策救市目标**

对于外界猜测沪综指4,500点是不是政策顶，报导指出，向当日参会券商求证后获悉，这一说法并不属实，4,500点是参会券商经讨论后普遍认可的支撑点位，既不是政策救市的“顶”也不是政策救市的“底”。

银河证券(6881.HK)董事长陈有安表示，4,500点这一点位与政策救市没有直接的对应关系，目前主板平均市盈率与国际市场大致相当甚至略低，机构普遍认为4,500点左右与市场估值基本适应，对于价值投资而言是具有共识的点位。

林治海表示，会上各机构都从专业机构的角度，对本轮行情演化的逻辑进行了分析，进而确定了市场具备支撑力的沪指点位。

他分析，中国经济正在转型发展、由数量向质量转变的过程中，各方对新经济的发展具有良好预期，这一预期是牛市上涨的坚实基础和根本逻辑。从这一角度看，广发证券认为沪指在4,000点到5,000点之间是能够获得支撑的，也是机构投资者比较认同的，“如果认可牛市的这一根本逻辑不变，4,000多点到4,500、甚至5,000点，将是一个合乎逻辑的市场对未来的反映。”

林治海同时表示，具体的点位并不是政策救市的目标，投资者对于4,500点不应理解过度。

中信证券测算，经过从6月12日高点算起30%的调整，现在上证指数市盈率18倍左右，横向与国际比较（包括与H股比较）都已经不高，已向下偏离价值中枢，均值回归动力增加。即使未来上证综指重新回升到4,500点，对应的也只是22倍左右的市盈率，横向与国际比较也仍然是非常合理的估值。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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