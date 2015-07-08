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中国财经 | 2015年 7月 8日 星期三 09:22 BJT

中国保监会：放宽险资投资单一蓝筹股比例 由5%上调至10%

路透北京7月8日 - 中国保监会周三下发通知称，放宽保险资金投资蓝筹股票监管比例，将投资单一蓝筹股票的比例上限由占上季度末总资产的5%调整为10%。

“投资权益类资产达到30%比例上限的，可进一步增持蓝筹股票，增持后权益类资产余额不高于上季度末总资产的40%，”保监会网站上刊登的通知称。

保监会还表示，将适度提高保险资金投资蓝筹股票的资产认可比例；同时要求保险公司加强权益类资产风险监测，定期开展压力测试，确保偿付能力等符合监管规定。

昨日中国股市A股保卫战进入第二天，国家队资金强拉数十家大盘蓝筹权重股，但仍未能止住大盘跌势，且千股跌停局面再现。

周二沪综指.SSEC收报3,727.125点，跌48.79点或1.29%，盘中一度跌逾5%。创业板指数P收盘跌5.69%，两市超过1,700只个股跌停。（完）

参看细节，请点击中国保监会网站 here

(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)

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