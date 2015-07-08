中国保监会：放宽险资投资单一蓝筹股比例 由5%上调至10%

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京7月8日 - 中国保监会周三下发通知称，放宽保险资金投资蓝筹股票监管比例，将投资单一蓝筹股票的比例上限由占上季度末总资产的5%调整为10%。
“投资权益类资产达到30%比例上限的，可进一步增持蓝筹股票，增持后权益类资产余额不高于上季度末总资产的40%，”保监会网站上刊登的通知称。
保监会还表示，将适度提高保险资金投资蓝筹股票的资产认可比例；同时要求保险公司加强权益类资产风险监测，定期开展压力测试，确保偿付能力等符合监管规定。
昨日中国股市A股保卫战进入第二天，国家队资金强拉数十家大盘蓝筹权重股，但仍未能止住大盘跌势，且千股跌停局面再现。
周二沪综指.SSEC收报3,727.125点，跌48.79点或1.29%，盘中一度跌逾5%。创业板指数P收盘跌5.69%，两市超过1,700只个股跌停。（完）
参看细节，请点击中国保监会网站 here
(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。