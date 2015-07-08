中证金加大对中小盘股买入 中金所提高中证500期指空仓保证金

路透上海7月8日 - 中国证监会双拳出击，一方面出手加大中小盘股的购买力度，另一方面提高中金所中证500期指的空仓保证金，国家队救市策略再度变招。

中国证监会新闻发言人邓舸在官方微博上指出，目前股票市场存在恐慌情绪，非理性抛盘大量增加，导致股市出现流动性紧张的状况。为恢复市场正常交易，中国证券金融股份有限公司将在继续维护蓝筹股稳定的同时，加大对中小市值股票的购买力度，缓解市场流动性紧张状况。

中国金融期货交易所周三早上公告称，为抑制过度投机，中金所调高中证500期指各合约的卖出持仓交易保证金。自周三结算时起，将中证500股指期货卖出持仓交易保证金提高至20%（套期保值持仓除外）；自周四结算时起，将中证500股指期货卖出持仓交易保证金提高至30%（套期保值持仓除外）。

中金所指出，将密切跟踪中证500股指期货交易保证金调整后的市场状况，进一步加强市场风险控制。

邓舸还表示，目前，参与救市的21家证券公司业务正常开展，运作状况良好。这些公司资本充足，流动性较好，净资产合计超过8,000亿元人民币，净资本和优质流动性资产均超过6000亿元。同时，中国证监会决定，中证金将为证券公司提供充足的流动性支持，切实保障证券市场的稳定运行。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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