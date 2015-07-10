银河证券看好中国股市 向中证金申请千亿额度用于自营增持

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海7月10日 - 中国大型券商银河证券(6881.HK)董事长陈有安近日表示，A股长期上涨趋势不变，中国资本市场未来向好。银河证券已向中国证券金融股份有限公司申请1,000亿元人民币信用额度用于自营增持股票，最终以中证金公司审核额度为准。
陈有安同时兼任中央汇金投资公司副总经理、中国银河金融控股有限公司董事长。中国证券报周五报导引述陈有安的话称，公司申请如此高的信用额度，主要是基于公司对A股未来的坚定信心。
中证金公司稍早公布以2,600亿元信用额度支持21家参与救市的国内券商自营购入股票。
“市场单边下行恰是巨大的投资机会。银河证券日前加大了二级市场投入，同时加大了对公司股票的回购力度。”他说。
银河证券周三公告称，在依法履行相关程序的前提下，公司将积极推动实施公司股票回购及员工持股计划。
他认为，本轮下跌是由场外配资急增导致杠杆过高引发恐惧心理，进而导致信心丧失和极度恐慌造成的。他坚信，这种临时性、突然出现的“股灾”应该很快就能修复。整体来看，A股的长期上涨趋势不变，但其间一定会有跌宕起伏。
他说，中国资本市场未来向好，原因包括多方面:其一，中国多年来居民财富大多配置在固定收益类品种，投资权益类品种的比例偏低，还有巨大空间；其二，人口老龄化必然带来养老金压力巨大，自身财富增值保值便成为首要问题，而目前中国养老金入市比例很小，万亿元资金投入股市是重大利好。
其三，今后机构投资者将加快发展，必定出现散户委托机构人士专业理财的趋势；其四，中国资本市场的开放尤其是人民币纳入SDR（特别提款权）的呼声越来越高，都会提振A股市场的信心。
银河证券周四收报7.62港元，涨23.9%。上周末包括银河证券在内的21家券商宣布参与救市行动后，因市场担忧股市跌势不止将拖累券商盈利，在港上市的中资券商股本周前三日表现相当疲弱，银河证券三日内跌去31.3%，盘中最大跌幅曾达54%。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。