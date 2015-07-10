银河证券看好中国股市 向中证金申请千亿额度用于自营增持

路透上海7月10日 - 中国大型券商银河证券(6881.HK)董事长陈有安近日表示，A股长期上涨趋势不变，中国资本市场未来向好。银河证券已向中国证券金融股份有限公司申请1,000亿元人民币信用额度用于自营增持股票，最终以中证金公司审核额度为准。

陈有安同时兼任中央汇金投资公司副总经理、中国银河金融控股有限公司董事长。中国证券报周五报导引述陈有安的话称，公司申请如此高的信用额度，主要是基于公司对A股未来的坚定信心。

中证金公司稍早公布以2,600亿元信用额度支持21家参与救市的国内券商自营购入股票。

“市场单边下行恰是巨大的投资机会。银河证券日前加大了二级市场投入，同时加大了对公司股票的回购力度。”他说。

银河证券周三公告称，在依法履行相关程序的前提下，公司将积极推动实施公司股票回购及员工持股计划。

他认为，本轮下跌是由场外配资急增导致杠杆过高引发恐惧心理，进而导致信心丧失和极度恐慌造成的。他坚信，这种临时性、突然出现的“股灾”应该很快就能修复。整体来看，A股的长期上涨趋势不变，但其间一定会有跌宕起伏。

他说，中国资本市场未来向好，原因包括多方面:其一，中国多年来居民财富大多配置在固定收益类品种，投资权益类品种的比例偏低，还有巨大空间；其二，人口老龄化必然带来养老金压力巨大，自身财富增值保值便成为首要问题，而目前中国养老金入市比例很小，万亿元资金投入股市是重大利好。

其三，今后机构投资者将加快发展，必定出现散户委托机构人士专业理财的趋势；其四，中国资本市场的开放尤其是人民币纳入SDR（特别提款权）的呼声越来越高，都会提振A股市场的信心。

银河证券周四收报7.62港元，涨23.9%。上周末包括银河证券在内的21家券商宣布参与救市行动后，因市场担忧股市跌势不止将拖累券商盈利，在港上市的中资券商股本周前三日表现相当疲弱，银河证券三日内跌去31.3%，盘中最大跌幅曾达54%。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。