中石化、中航工业等央企已择机增持控股公司股票

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月10日 - 新华社周四报导称，中石化、中航工业等一批中央企业已经陆续兑现承诺，择机增持控股上市公司股票。
“一些央企的择机增持计划或已开始实施，或正在逐步进入实施阶段，”报导称。
新华社称，中国石油化工集团公司周三、周四连续两天累计增持中国石油化工股份有限公司(600028.SS)>(0386.HK)7,200万股，约占股份公司已发行总股份的0.06%；同时中石化集团拟在未来12个月内继续增持，并承诺在增持实施期间及法定期限内不减持所持有股份。
中航工业集团周三通过其全资附属公司中国航空工业集团（香港）有限公司于香港联交所买入共1,307.6万股中航科工H股(2357.HK)；集团并发布通知，鼓励集团公司所属上市公司股东及董事、监事、高级管理人员所属上市公司股票。
中国电力建设集团有限公司则于周四增持中国电力建设股份有限公司(601669.SS)148.7万股，增持后持有该公司股份数约占公司总股本的77.27%；同时，未来六个月内还将视股价变化情况确定是否继续增持。
国务院国资委周三发布通知，要求中央企业在股市异常波动期间不得减持所控股上市公司股票，同时支持中央企业增持股价偏离其价值的所控股上市公司股票。
随后，全体中央企业联合承诺，在股市异常波动时期不减持所控股上市公司股票，同时加大对股价严重偏离其价值的央企控股上市公司股票的增持力度。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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