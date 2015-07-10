险资股市波动期间净买逾1,100亿元 会加大投资--保监会

路透北京7月10日 - 上海证券报周五报导称，中国保险监督管理委员会信息显示，保险机构在截至周三的股市剧烈回调期间合计净买入超过1,100亿元人民币，未来随着市场风险释放，保险业加大投资力度。

报导援引保监会资金运用监管部主任曾于瑾周四在新闻通气会上通报的数据称，自股市大幅波动开始至7月8日，保险机构持续净买入股票和股票型基金，其中股票累计净买入574.2亿元，股票型基金累计净买入548.42亿元，合计净买入1,122.62亿元。

“无论是加仓的数量、还是加仓的速度，都显着高于股票市场在4,000至5,000多点时的水平。 ”曾于瑾说，“这两天，保监会连续发布政策，体现了保险业以及保险监管部门对宏观经济增长和资本市场健康发展的坚定信心。”

6月中旬以来中国股市大跌引发政府出手救市。保监会本周亦下发通知，放宽保险资金投资蓝筹股票监管比例，并规定保险资管与券商两融业务不得强制要求提前还款。

对于下一步保监会是否还有更多利好政策，曾于瑾表示，对于未来或将面临的各种挑战，保监会还有许多政策储备。

“未来一个时期，由于市场风险得到释放，保险业将进一步发挥保险长期资金的优势，加大投资力度。”他说。

该通气会还首次披露了关于险资两融的数据，目前八家险企参加试点业务总额为650亿元。而此前2014年试点期间，险资的两融业务规模为380亿元。今年规模增长明显。（完）

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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