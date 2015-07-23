沪综指收升2.4%连六涨 次新股走势活跃市场风险偏好提升

路透北京7月23日 - 中国股市沪综指周四收升2.4%至逾三周新高，并连续第六日上涨。分析师指出，早盘银行、保险和券商等大金融板块走强刺激股指走高，随后次新股大面积涨停迅速提升风险偏好。

此外，消息面偏暖有利提振投资者信心，今日股指上涨加速表明连续多日的多空胶着得以打破，若量能能够明显放大，短线有望上看4,200点。

沪综指.SSEC收报4,123.92点，涨97.87点或2.43%，此前收盘高点为6月30日的4,277.22点。上证A股今日成交7,376.1亿元人民币，上日为6,744.6亿元。

“中小板、创业板中的次新股全线涨停之后风险偏好一下就起来了。”万联证券分析师沈赟说。

今日盘中次新股表现抢眼，截至尾盘两市共有逾120只次新股涨停，次新股交投是否活跃是衡量市场风险偏好的重要指标。

银河证券投资顾问吴俊认为，今日消息面对提振市场人气起到很大作用。

如人民日报周四刊发时评文章称，养老金入市只要能够实现集中化、阳光化管理，能够融合政府的监管与市场的自我管理，入市风险就完全可控。这则消息在很大程度上打消了此前有关养老金入市风险是否可控的疑虑。

此外中国证券金融股份有限公司周三晚间否认了媒体报导其减持伊利股份一事。上海证券报援引中证金公司消息报导称，目前，证金公司近期应急操作过程中部分股票持股比例超过5%的部分已划转至“一对多”账户，而并未卖出任何上市公司股票。消息的澄清对稳定市场人心起到很大作用。

从股指期货表现看，前几日大幅贴水的中证500、沪深300和上证50三大期指主力8月合约尾盘分别大涨8.84%、6.43%和4.34%，基差较昨日大幅收窄。

对此吴俊认为，主板今日走出一波反弹行情无疑是期指大幅上涨的重要原因。前几日期指大幅贴水的一个主要因素就是套保盘的增加，而现货市场走好无疑会降低套保需求。

但他表示，就此判断市场信心已经回稳或为时尚早，因为体现市场做多情绪的两融余额没有明显放量，还在底部徘徊。

路透整理的数据显示，23日的两融余额小幅增加38亿元，整体仍在1.43万亿至1.44万亿之间波动，处于底部震荡过程，反映出在对后市看法不甚明朗的当下，投资者主动加杠杆的意愿不强。

沪深300指数收报4,250.81点,涨2.25%,；沪深300指数期货主力8月合约尾盘报4,160.8点，涨5.56%,，成交1,748,859手。130亿元额度的沪股通净买入4.94亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

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