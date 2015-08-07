中国股市早盘收升近2% 巨额增量资金有望入市刺激大盘反弹

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海8月7日 - 中国股市沪综指周五早盘收升近2%。分析师指出，大盘在连跌两天后，场内卖压有所减弱，而万亿资金等候入场等报导亦令投资者心存希望，沪指在跳高近1%开盘后震荡走升，不过量能未有效放大，早盘尾市脱离高点。
早盘收市时，沪综指.SSEC报3,731.030点，涨69.491点或1.90%；早盘高点为3,751.714点，涨幅达2.46%。上证A股上午成交2,454亿元人民币，昨全日则成交3,571亿元，创近五个月新低。
“万亿资金入市的消息，令投资者有些兴奋。”申万宏源市场研究部联席总监钱启敏称，“大家都整天盯着国家队，有点依赖症啦。”
据上海证券报周五报导，目前近300只公募基金处于空仓状态，资金管理总规模超过1万亿元，其中包括中证金公司2,000亿元借道五只公募基金的巨无霸产品。而据彭博新闻报导，中国肩负救市任务的中证金正寻求再筹措2万亿元资金。
钱启敏还指出，上午A股成交量仍未有效放大，主要是中小盘股充当反弹的领头羊。午后若这种情形延续，大盘指数想要继续扩大涨幅有难度。
深圳创业板指数P早盘收升3.331%。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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