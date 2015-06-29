中证金称目前两融业务风险总体可控 强制平仓规模很小

路透北京6月29日 - 中国证券金融公司周一称，目前证券公司融资融券业务风险总体可控，强制平仓的规模很小，压力测试表明，在目前市场情况下，融资融券业务整体维持担保比例仍然远高于预警线。

“沪深两市25至26日两个交易日因维持担保比例低于130%而强制平仓金额不到600万元(人民币)，风险仍然可控。”该公司网站新闻稿称。

中证金表示，一般认为场外配资主要通过恒生HOMS系统接入证券公司交易系统，其杠杆高于证券公司融资业务，平仓规模也高于证券公司融资业务的平仓。据了解，沪深两市近两个交易日通过HOMS系统强制平仓金额不超过40亿元，今天上午强制平仓规模约22亿元，合计占交易量的比例很小。

新闻稿并称，6月12日，证监会已就《证券公司融资融券业务管理办法》公开征求意见，着眼于建立市场逆周期调节、证券公司自主风险控制和投资者自我约束的机制。中国证券金融公司将按照证监会的部署，继续规范发展融资融券业务。按上述规定测算，融资业务规模仍有增长空间。

在中国央行周末紧急降息和定向降准后，上周急跌的中国股市沪综指周一开盘大涨2.3%后，引发大量平仓盘出逃，股指午盘一度跌逾7%。分析师指出，在消化这些抛压后，大盘后市出现技术性反弹的概率较大。(完)

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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