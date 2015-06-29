中证金称目前两融业务风险总体可控 强制平仓规模很小

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京6月29日 - 中国证券金融公司周一称，目前证券公司融资融券业务风险总体可控，强制平仓的规模很小，压力测试表明，在目前市场情况下，融资融券业务整体维持担保比例仍然远高于预警线。
“沪深两市25至26日两个交易日因维持担保比例低于130%而强制平仓金额不到600万元(人民币)，风险仍然可控。”该公司网站新闻稿称。
中证金表示，一般认为场外配资主要通过恒生HOMS系统接入证券公司交易系统，其杠杆高于证券公司融资业务，平仓规模也高于证券公司融资业务的平仓。据了解，沪深两市近两个交易日通过HOMS系统强制平仓金额不超过40亿元，今天上午强制平仓规模约22亿元，合计占交易量的比例很小。
新闻稿并称，6月12日，证监会已就《证券公司融资融券业务管理办法》公开征求意见，着眼于建立市场逆周期调节、证券公司自主风险控制和投资者自我约束的机制。中国证券金融公司将按照证监会的部署，继续规范发展融资融券业务。按上述规定测算，融资业务规模仍有增长空间。
在中国央行周末紧急降息和定向降准后，上周急跌的中国股市沪综指周一开盘大涨2.3%后，引发大量平仓盘出逃，股指午盘一度跌逾7%。分析师指出，在消化这些抛压后，大盘后市出现技术性反弹的概率较大。(完)
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。