市场热谈：中国监管层限制股指期货交易或将引发系统性风险外溢

作者 张晓翀

路透北京7月8日 - 在中国监管层连续三天加码救市后，股市大面积非理性下跌仍未得到遏制，相关救市措施开始受到各界的普遍质疑。其中，对股指期货交易进行限制的措施虽抑制了投机，但也限制了市场流动性，有迹象表明系统性风险正在外溢。

分析人士指出，此次股市大跌可能源于市场流动性危机，因此通过各种方式为市场提供流动性是解决问题的根本所在。而限制股指期货开仓，可能会加剧流动性遇阻的情况，导致投资者在恐慌的情绪下继续踩踏。

据多位市场人士透露，中国金融期货交易所近期对部分客户采取了限制开仓措施。对于确有套期保值开仓需求的客户，能提供现货资产证明的，或有正常转仓交易需求的客户，可经期货公司向交易所提出申请。

“目前的市场环境下，大家都不知道市场底在哪里，都担心会进一步亏损，都想早点出手以致形成自相残杀的局面。当前最重要的是允许有现货的投资者放空期指套保，否则将有更多的人会抛掉手上的筹码。”上海申毅投资首席投资官申毅近日公开表示。

他建议，让所有的多头都能在股指期货里套保放空，国家资金在底线做多接住，市场稳定下来后整个恐慌将结束，之后空头会自发的平掉期货盘的，因为套保持仓者可能本来就不想抛股票。

多位分析人士均认为，国家救市的职责在于保持市场正常的流动性，将死钱变成活钱。目前市场稳定的先决条件是开始交易，为投资者提供选择的机会。

招商证券研究报告表明，无论是从同全球其他市场的横向比较还是沪深300指数自身的纵向比较看，都没有显着证据表明股指期货的存在放大了现货市场的波动。

另外，当股指期货遇到涨跌停板或者市场遭遇特别事件而暂停交易等情况时，由于用于套期保值的期货合约可能无法及时平仓，也会引发流动性风险。

分析人士称，限制投资者在市场对冲，将迫使其在其他市场上卖出现货以补充自身的流动性，已经有迹象表明机构持有人开始抛债券解决流动性。整个系统风险外溢的结果就是流动性枯竭传导到实体经济，进而造成金融系统性风险的上升。

“套保失效，可能引发现货抛售。”某期货公司人士表示。

中国股市沪综指周三收跌5.9%至近四个月新低，沪综指.SSEC收报3,507.192点，跌219.93点。上证A股今日成交6,990亿元人民币，上日为7,738亿元；创业板收涨0.51%至2,364.05点。

**系统风险外溢或加剧恐慌**

华泰证券策略分析师薛鹤翔判断，A股的金融风险有扩散迹象。从本周开始A股市场下跌带来的风险和信心的缺失已经陆续在人民币汇率、大宗商品、港股、中概股等市场反应出，A股的金融风险正在向更大更广阔的市场扩散和蔓延。

香港股市周三创下2008年10月以来最大单日跌幅，受内地股市再次暴跌以及偏空的海外市场拖累。市场对希腊能否达成救助协议浮现新的疑虑。

市场人士称，限制股指期货交易将造成人为恐慌。现在市场症结在于大多数中小盘股票已丧失流动性，机构现货端没法通过股指期货对冲风险，只能抛售股票，即便拉升了指数也没有机构敢轻易接盘。

中国银行间债市周三走出过山车般行情，午后突现的抛盘进一步冲击现券，收益率快速反弹并较上日收涨。交易员称，债市近日连续向好，收益率过快下行已经增加反弹风险。他们猜测，午后抛盘可能是一些基金为应对赎回压力而卖债，以及部分外资行出货所致。单就债市而言，暂时没有大涨大跌的基础，下一步需要密切关注股市变化可能带来的影响。

一般情况下股市和债市呈现跷跷板关系，如果债市都开始转跌，说明市场整体情绪极度悲观。由于资金的不断离场，市场已毫无交易深度可言。

“今天股债双跌，就像昨晚美国的中概股就是担心受到风险牵连，凶狠踩踏。”某券商人士称。

同时，由于两市1/3的股票已经停牌，整个市场的自由流通市值已经从19万亿元降至13-14万亿元。强平等去杠杆过程会进一步侵蚀非停牌股票的流动性，加深流动性危机。

而政府正努力为市场增加新的流动性，中国证券金融股份有限公司表示，已获得央行充足流动性支持，并持续通过多渠道向证券公司提供足额资金。 （完）

(审校 曾祥进)

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