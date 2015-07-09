图表新闻：中国股市暴跌促使人民币空头押注增加

路透伦敦7月8日 - 中国股市急挫逐渐影响到人民币表现，推升离岸人民币汇率的波动对冲成本，而衍生品市场走势也暗示人民币倾向于进一步走软。

中国A股市场在过去四周大跌32%，离岸人民币兑美元CNH=汇率周三降至四个月低点，因市场担心资本加快流出中国。

交易商还称，市场波动性上升与股市大跌令人民币卖权需求增加，推动期权市场交易活跃。

虽然与其他市场相比波动性仍较低，但对于人民币这种受到中国央行严格控制的货币而言，其隐含波动率已算是很高了。人行目前规定人民币兑美元汇率每日涨跌幅不超过2%。

人民币一个月隐含波动率已飙升至六周高位CNH1MO=，如以下图表所示：

link.reuters.com/tug25w

“中国股市暴跌引发广泛疑虑...我们认为人民币最终不会受到影响，但一些人可能担心会出现调整，”汇丰资深外汇策略师Dominic Bunning说。

“市场正在消化更多的潜在不确定性。”

中国当局已经出台多项举措救市，但股市大跌依然持续，周三又跌去6%。自6中旬以来，股票市值已蒸发3万亿美元，引发对经济增长的担忧。

美银美林在报告中称，股市急跌可能已令危机爆发的时点提前。

法国农业信贷银行的分析师指出，政策失效令市场感到紧张，不过“即便救市政策取得了成功，大量外国股权资本仍可能选择离开。这引发对美元的强烈买需，推动美元兑人民币成交量激增。”

交易商可能增加对人民币的空头押注。

风险逆转指标倾向于美元兑离岸人民币走高，其中一个月期指标暗示美元走升倾向为4月中以来最强。(完)

(编译 徐文焰；审校 屈桂娟)

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