图表新闻：中国股市暴跌促使人民币空头押注增加

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透伦敦7月8日 - 中国股市急挫逐渐影响到人民币表现，推升离岸人民币汇率的波动对冲成本，而衍生品市场走势也暗示人民币倾向于进一步走软。
中国A股市场在过去四周大跌32%，离岸人民币兑美元CNH=汇率周三降至四个月低点，因市场担心资本加快流出中国。
交易商还称，市场波动性上升与股市大跌令人民币卖权需求增加，推动期权市场交易活跃。
虽然与其他市场相比波动性仍较低，但对于人民币这种受到中国央行严格控制的货币而言，其隐含波动率已算是很高了。人行目前规定人民币兑美元汇率每日涨跌幅不超过2%。
人民币一个月隐含波动率已飙升至六周高位CNH1MO=，如以下图表所示：
“中国股市暴跌引发广泛疑虑...我们认为人民币最终不会受到影响，但一些人可能担心会出现调整，”汇丰资深外汇策略师Dominic Bunning说。
“市场正在消化更多的潜在不确定性。”
中国当局已经出台多项举措救市，但股市大跌依然持续，周三又跌去6%。自6中旬以来，股票市值已蒸发3万亿美元，引发对经济增长的担忧。
美银美林在报告中称，股市急跌可能已令危机爆发的时点提前。
法国农业信贷银行的分析师指出，政策失效令市场感到紧张，不过“即便救市政策取得了成功，大量外国股权资本仍可能选择离开。这引发对美元的强烈买需，推动美元兑人民币成交量激增。”
交易商可能增加对人民币的空头押注。
风险逆转指标倾向于美元兑离岸人民币走高，其中一个月期指标暗示美元走升倾向为4月中以来最强。(完)
(编译 徐文焰；审校 屈桂娟)
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