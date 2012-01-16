证监会称将适度放宽企业境外上市门槛 正考虑扩大RQFII规模

* 将适度放宽企业境外上市门槛

* 积极研究和推动H股发行人民币计价债券和股票

* 正在考虑进一步扩大RQFII额度

* 进一步强化香港作为内地证券、基金和期货公司走出去战略的重要平台

路透香港1月16日电---中国证券监督管理委员会副主席姚刚周一称,将适度放宽企业境外上市标准,为中小企到香港上市创造条件.同时正在考虑进一步扩大人民币合格境外投资者(RQFII)额度和推动H股发行人民币计价债券和股票.

姚刚在香港贸易发展局主办的亚洲金融论坛上表示,现行H股上市法规多年来没有进行调整,上市条件较高且流程较长,今年证监会将全面修订境外上市法规,适度放宽上市条件并简化审核程序,降低门槛.

"此将为中小企和民营企业到香港直接上市创造条件."他说.

他并表示,配合香港离岸人民币的发展,中国证监会将积极研究和推动H股发行人民币计价债券和股票.并正在考虑进一步扩大RQFII额度,并考虑利用这个额度在香港发行以内地A股指数为标准的ETF(上市交易基金)产品在港交所(0388.HK)挂牌交易.

现时第一批RQFII额度为200亿元人民币,共有21家机构获得核准.

此外,中国证监会将进一步强化香港作为内地证券、基金和期货公司实现走出去战略的重要平台.

上海证券报近日引述中国证监会负责人称,证监会已与相关部门达成一致意见,正研究进一步扩大RQFII试点规模,争取在机构类型、投资范围、投资比例等方面有所突破;同时试点机构发行人民币A股ETF产品也正在研究中.(完)

--记者 雷美珍; 撰写 黄运涛 审校 杨淑祯

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。