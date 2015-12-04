中国A股熔断机制将于明年元旦后正式推出--财新网

路透上海12月4日 - 据财新网周五报道，中国A股熔断机制将于明年元旦假期后正式推出。接近监管部门的人士表示，征求意见期间业界反映的问题集中在熔断时间以及触发熔断的阈值等；正式公布的熔断机制在这些问题上作了一些相应修改，比如触发熔断后的停市时间有所缩短。

该人士表示，推出熔断机制主要基于两点考虑：一是希望熔断后能给市场一个冷静期，尤其当市场因非理性因素导致急涨急跌时；二是为了应对非正常波动，比如光大“8.16”乌龙指事件，本质上是软件系统措施导致买入大量ETF，如果有熔断机制，就可在第一时间斩断交易链条，并发现错误、停止程序运行，从而减少损失。

上交所方面已于11月14日进行了指数熔断项目全网测试，为配合上交所测试，中国证券登记结算有限责任公司统一账户平台于11月14日全天暂停对外服务，11月15日9:00予以恢复。

熔断机制是指在交易过程中，当价格波动幅度达到某一限定目标时，交易将暂停一段时间，或者交易可以继续进行，但报价限制在一定范围之内。由于这种情况和保险丝在电流过量时会熔断，而令电器受到保护相类似，故称之为熔断机制。

9月7日，上交所、深交所及中金所同步发布的《关于就指数熔断相关规定公开征求意见的通知》称，三大交易所拟在保留现有个股涨跌幅制度前提下，引入指数熔断机制。征求意见截止日期为9月21日。

根据当时的通知内容，拟引入的指数熔断机制将主要以沪深300指数为基准，设置5%、7%两档熔断阈值，并且涨跌都将触发熔断。

当触发5%熔断阈值时，暂停交易30分钟，熔断结束时进行集合竞价，之后继续当日交易；14时30分及之后触发5%熔断阈值，以及全天任何时段触发7%熔断阈值，将暂停交易至收市；如果开盘指数点位触发7%的阈值，将于9时30分开始实施熔断，暂停交易至收市。

触发熔断时，除国债期货照常进行外，其他沪、深交易所的股票、基金、可转债、可分离债、股票期权等与股票相关品种的交易都将暂停；中金所除国债期货正常交易外，沪指期货三大合约产品将同步暂停交易。指数熔断结束后，中金所交易主机对已接受的申报进行集合竞价撮合成交，此后进入连续竞价交易阶段。（完）