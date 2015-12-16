负债大且到期未清偿的机构和自然人不能收购新三板挂牌公司

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海12月16日 - 全国中小企业股份转让系统周一公告，挂牌公司收购人及实际控制人应具有良好诚信记录。收购人为法人的，应具有健全公司治理机制。涉及负有数额较大债务，到期未清偿且处于持续状态、最近两年有重大违法行为等的机构和自然人，不能成为挂牌公司的收购人。
其他不符合条件内容还包括：最近两年涉嫌有重大违法行为；最近两年有严重的证券市场失信行为；收购人为自然人，存在《公司法》第146条规定的情形；法律、行政法规以及证监会认定的不得收购挂牌公司的其他情形。
通知中所指收购，是指收购人为了控股挂牌公司，通过取得股份或其他途径成为挂牌公司的第一大股东、控股股东或实际控制人的行为。
投资者通常通过协议收购或要约收购两种途径进行挂牌公司收购，还有通过全国股份转让系统的证券转让、投资关系、行政划转或变更、执行法院裁定、继承、赠与等其他方式控股挂牌公司。
《公司法》第146条规定原文为“上市公司必须依照法律、行政法规的规定，公开其财务状况、经营情况及重大诉讼，在每会计年度内半年公布一次财务会计报告。”
通知并要求，有下列情况之一时，投资者应在该事实发生之日起两日内编制并披露权益变动报告书，报送全国股份转让系统，同时通知该挂牌公司，且该事实发生之日起至披露后两日内，不得再买入该挂牌公司股票。
具体包括：一、通过全国股份转让系统二级市场的交易方式、或通过协议方式，投资者持有股份达挂牌公司已发行股份10%；
二、投资者持有挂牌公司已发行股份10%后，其持有股份占该公司股份比例每增加或减少5%时。(完)
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(发稿 李宏薇；审校 杨淑祯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。