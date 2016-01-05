中国证监会称将不断完善熔断相关机制 规范大股东等减持

路透上海1月5日 - 中国A股市场熔断机制在周一实施首日即接连触发，引起市场争议。中国证监会官方微博周二早间称，将根据熔断机制实际运行情况，不断完善相关机制。

证监会还表示，正在研究完善规范上市公司大股东及董监事等减持股份的规定，对于通过集中竞价交易减持股份的，将建立大股东等减持预披露制度，并在一定时间内对减持股份的比例进行限制，引导其通过大宗交易、协议转让等途径减持。该规定将于近日公布。

证监会指出，引入指数熔断机制是一项全新的制度，在中国还没有经验，市场对新的规则有一个逐步调整适应的过程。从境外经验看，熔断机制的完善不是一步到位的，也没有统一的做法，需要在实践中逐步探索、积累经验、动态调整。

中国股市沪综指周一大幅收挫近7%，创逾四个月最大单日跌幅，盘中先后触发5%和7%两个熔断阀值。部分市场人士批评熔断机制对大盘有助涨助跌作用。

自1月1日起施行的熔断机制实施标的是沪深300指数。根据熔断规定，当沪深300指数当日涨、跌幅达5%时，将触发熔断机制，三家交易所（上交所、深交所、中金所）暂停交易15分钟；当沪深300指数当日涨、跌幅达7%时，暂停交易直至收盘；当沪深300指数当日在尾盘阶段（14:45及之后）涨、跌幅达5%，暂停交易至收盘。（完）