中国上市公司大股东及董监事减持需预披露 三月内减持不超1%

路透上海1月7日 - 在A股市场周四再度大跌逾7%并触发熔断机制后，中国证监会发布上市公司大股东、董事监事高级管理人员减持股份的若干规定，要求大股东及董监事等减持需预披露，且上市公司大股东在三个月内通过二级市场减持股份数，不超过总股本的1%。

该规定将于周六（9日）起实施。规定要求，上市公司大股东通过证券交易所集中竞价交易减持股份，需提前15个交易日披露减持计划。不过，大股东减持其通过二级市场买入的上市公司股份，不适用上述规定。

在针对大股东通过集中竞价交易设置减持比例的同时，新规定还为上市公司大股东保留了大宗交易、协议转让等多种减持途径。

证监会官方微博还表示，该减持规定有利于形成稳定的市场预期，化解恐慌情绪。因此，减持规定出台后将不会出现“减持潮”，引发市场大幅下跌的说法没有根据，投资者应当理性看待、审慎甄别。出台减持规定，并不意味着中国证券金融公司等“国家队”即将退出，其稳定市场的职能也不会发生改变。

中国A股周四开盘不久即接连触发熔断阈值，本地时间9:58:42，沪深300指数.CSI300跌幅逾7%，沪深两市及股指期货等暂停交易至收盘；沪综指.SSEC停牌时跌7.32%，报3,115.885点。（完）