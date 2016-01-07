中国上市公司大股东及董监事减持需预披露 三月内减持不超1%

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海1月7日 - 在A股市场周四再度大跌逾7%并触发熔断机制后，中国证监会发布上市公司大股东、董事监事高级管理人员减持股份的若干规定，要求大股东及董监事等减持需预披露，且上市公司大股东在三个月内通过二级市场减持股份数，不超过总股本的1%。
该规定将于周六（9日）起实施。规定要求，上市公司大股东通过证券交易所集中竞价交易减持股份，需提前15个交易日披露减持计划。不过，大股东减持其通过二级市场买入的上市公司股份，不适用上述规定。
在针对大股东通过集中竞价交易设置减持比例的同时，新规定还为上市公司大股东保留了大宗交易、协议转让等多种减持途径。
证监会官方微博还表示，该减持规定有利于形成稳定的市场预期，化解恐慌情绪。因此，减持规定出台后将不会出现“减持潮”，引发市场大幅下跌的说法没有根据，投资者应当理性看待、审慎甄别。出台减持规定，并不意味着中国证券金融公司等“国家队”即将退出，其稳定市场的职能也不会发生改变。
中国A股周四开盘不久即接连触发熔断阈值，本地时间9:58:42，沪深300指数.CSI300跌幅逾7%，沪深两市及股指期货等暂停交易至收盘；沪综指.SSEC停牌时跌7.32%，报3,115.885点。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。