中国新三板分层制度年内将推出 并推出和完善摘牌制度

路透北京10月29日 - 中国全国股转公司副总经理隋强表示，全国中小企业股份转让系统（俗称“新三板”）分层制度年内必将推出，同时也将推出和完善市场的摘牌制度，扩大市场长期资金供给，改善市场流动性。

中国证券报周四援引他昨日在一论坛上的讲话称，下一步全国股转公司将进一步强化市场融资功能，为中小微企业服务；完善股票发行制度，鼓励挂牌同时发行，发展适合中小微企业的债券品种，推出资产支持证券等业务。

“目前新三板海量市场规模已经生成，分层制度年内将正式推出，全国股转公司还将继续推出新三板向创业板转板试点等工作。”隋强说，“为了进一步发挥市场的优胜劣汰功能，在分层的同时，新三板将推出和完善市场的摘牌制度。”

他并表示，目前新三板市场合格投资者数量不足，结构单一，导致交易需求不足，而且券商组织交易的功能没有发挥出来；全国股转公司正研究包括优化协议转让制度、大力发展做市业务、引导做市商加大做市投入、完善投资者适当性管理制度、扩大市场长期资金供给等多方面的举措，来改善市场流动性。

创新是新三板的永恒基调，也是新三板的生命力所在。隋强指出，新三板为私募股权投资提供了退出通道，引导投资阶段前移，同时改进了投资的收益条件，带动了社会资本募集。

“看待小微企业融资难问题，既要从融资端看，也要从投资端看。”他说，围绕如何服务于中小微企业，新三板创设了主办券商制度，将资管、投行等业务链条全部打通，券商不仅推荐，而且与挂牌公司发展、做市等密切联系。

不过在创新的同时，亦需加强市场监管。隋强为此表示，新三板属于海量市场，将坚持创新发展与风险控制相匹配，强化风险融资能力，探索研究运用大数据等技术提高监管效能，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

全国中小企业股份转让系统是经国务院批准设立的全国性证券交易场所，据其官网数据显示，截至10月28日，该系统挂牌公司数量已达到3,852家。（完）