焦点：中国起草新规限制高频交易 外资称恐会阻断股市互联互通

图为上海一家券商营业部内的一名股民。 REUTERS/Aly Song

路透香港11月12日 - 全球性银行与投资者致信中国监管机构，警告针对高频交易的新规草案可能把数以10亿美元计的投资挡在门外。高频交易被视为导致中国股市夏季暴跌的祸首。

在信上署名的行业参与者表示，此信警告中国监管机构，新规将无意中破坏规模达1,600亿美元美元的重要投资渠道，包括下周刚满一周年的沪港通。

投资者上书建言，反映出他们忧心忡忡，担心中国当局为了防范夏季股灾再现而暂停扩大对外开放资本市场的改革，甚至走回头路。

中国股市在6-8月大跌45%，当局被迫采取一系列措施救市。大陆与香港两地股市互联互通扩大至深圳交易所，以及纳入新的上市产品的计划被搁置。

在亚洲证券业与金融市场协会(ASIFMA)周日向中国证监会发出的信中，外国投资者与经纪人表示，大陆叫停“程序化交易”，将意味着外资无法从香港向大陆境内的经纪人发送电子交易。

“限制投资者向大陆境内的经纪人发送电子交易的规定事关重大，如果不能使用自动系统，就不能在沪港通交易，”参与起草这封信的一位人士称。

ASIFMA的发言人拒绝置评。ASIFMA代表全球最大的金融机构，包括高盛、摩根士丹利和瑞士信贷等。

中国证监会上个月开始就程序化交易规则征求意见，到周日截止。

高伟绅律师事务所合伙人Yang Tiecheng称，程序化交易包括在交易所电子买卖各种股票。不过证监会的提议措辞宽泛，似乎涵盖所有电子化交易，包括境外发出的指令。该律所也是ASIFMA成员。

**要求提交代码**

规定建议禁止境内经纪人接收境外电脑发出的电子交易，即现在外国投资者通过跨境投资项目交易的模式。规定还要求外国企业上交交易程序的代码。

“作为长期从事电子交易的一员，我可以向你保证，全球多数经纪人都不会愿意把代码提供给任何人，”极讯公司执行董事Joel Hurewitz称。

同欧美相比，自动化交易在中国尚处于初期，中国证监会对类似系统的监管经验相对较少。

市场人士和律师称，他们认为新规草案不够精细，也无意伤及沪港通和面向海外投资者的其他机制，希望监管当局能进一步完善新规草案。

中国证监会并没有回复置评要求，但称该规定旨在降低市场风险。

香港交易及结算所有限公司(港交所)(0388.HK)发言人称“将会把市场人士的意见转告给内地当局供参考。”

香港投资基金公会(HKIFA)行政总裁黄王慈明(Sally Wong)称，周末亦致信中国证监会敦促其进一步明确规定管理范围。(完)