沪深证交所自11月23日起将融资保证金比例由50%升至100%

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海11月13日 - 中国上海和深圳证券交易所周五公告称，为进一步加强对融资融券业务的风险管理，经中国证监会批准，沪深证交所将自11月23日起提高融资保证金比例，将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例由50%提高至100%。
刊登在深圳证交所网站的通知指出，沪深证交所对融资融券交易实施细则进行了修改；而此次调整仅限于新开融资合约，调整后的《实施细则》实施前已存续的融资融券合约仍按照调整前的相关规定执行。投资者不需要因此次调整追加保证金或平仓，已存续的融资融券合约可以按照相关规定以及合同约定办理展期。
通知并称，近期随着市场回暖，融资规模和交易额再次快速上升，部分客户追涨行为明显，融资买入涨幅高、市盈率高等高风险股票金额较大。为防范系统性风险，有必要实施逆周期调节，提高融资保证金比例，适当降低杠杆水平，促进市场持续健康发展。
融资保证金比例，是指投资者融资买入时交付的保证金与融资交易金额的比例。融资保证金比例决定了客户融资买入交易的杠杆率。
例如，当融资保证金比例为50%时，客户用100万元的保证金最多可以向证券公司融资200万元买入证券，该笔融资交易的杠杆率为2倍。而当融资保证金比例提高至100%时，客户用100万元的保证金最多只能向证券公司融资100万元买入证券，此时融资交易的杠杆率为1倍。（完）
参看相关细节，请点选深圳证券交易所网站 here
(发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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