沪深证交所自11月23日起将融资保证金比例由50%升至100%

路透上海11月13日 - 中国上海和深圳证券交易所周五公告称，为进一步加强对融资融券业务的风险管理，经中国证监会批准，沪深证交所将自11月23日起提高融资保证金比例，将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例由50%提高至100%。

刊登在深圳证交所网站的通知指出，沪深证交所对融资融券交易实施细则进行了修改；而此次调整仅限于新开融资合约，调整后的《实施细则》实施前已存续的融资融券合约仍按照调整前的相关规定执行。投资者不需要因此次调整追加保证金或平仓，已存续的融资融券合约可以按照相关规定以及合同约定办理展期。

通知并称，近期随着市场回暖，融资规模和交易额再次快速上升，部分客户追涨行为明显，融资买入涨幅高、市盈率高等高风险股票金额较大。为防范系统性风险，有必要实施逆周期调节，提高融资保证金比例，适当降低杠杆水平，促进市场持续健康发展。

融资保证金比例，是指投资者融资买入时交付的保证金与融资交易金额的比例。融资保证金比例决定了客户融资买入交易的杠杆率。

例如，当融资保证金比例为50%时，客户用100万元的保证金最多可以向证券公司融资200万元买入证券，该笔融资交易的杠杆率为2倍。而当融资保证金比例提高至100%时，客户用100万元的保证金最多只能向证券公司融资100万元买入证券，此时融资交易的杠杆率为1倍。（完）

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