（更正）中国新三板将实施分层 暂不实施连续竞价及降低投资者准入条件

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
（更正：内文第二段“探索在股票挂牌同时突破向合格投资者突破35人的限制”有误，应为“探索放开在股票挂牌同时向合格投资者发行股票新增股东人数35人的限制”）
路透上海11月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，证监会已制订进一步推进新三板发展的若干指导意见。意见指出，新三板将实施分层，现阶段先分为基础层和创新层；但基于条件尚不成熟，现阶段暂不实施连续竞价交易，暂不降低投资者准入条件。
他在新闻例会上指出，未来要坚持新三板独立市场地位，公司挂牌不是公司上市的过渡安排；要探索放开在股票挂牌同时向合格投资者发行股票新增股东人数35人的限制。
他还表示，大力发展做市转让方式，支持券商成立子公司开展新三板业务，不受同业竞争限制。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)