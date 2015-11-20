（更正）中国新三板将实施分层 暂不实施连续竞价及降低投资者准入条件

（更正：内文第二段“探索在股票挂牌同时突破向合格投资者突破35人的限制”有误，应为“探索放开在股票挂牌同时向合格投资者发行股票新增股东人数35人的限制”）

路透上海11月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，证监会已制订进一步推进新三板发展的若干指导意见。意见指出，新三板将实施分层，现阶段先分为基础层和创新层；但基于条件尚不成熟，现阶段暂不实施连续竞价交易，暂不降低投资者准入条件。

他在新闻例会上指出，未来要坚持新三板独立市场地位，公司挂牌不是公司上市的过渡安排；要探索放开在股票挂牌同时向合格投资者发行股票新增股东人数35人的限制。

他还表示，大力发展做市转让方式，支持券商成立子公司开展新三板业务，不受同业竞争限制。（完）