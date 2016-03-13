中国注册制会推但不可单兵突进 中证金退出为时尚早--证监会主席（更新版）

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路透北京3月12日 - 中国证监会主席刘士余周六表示，股票发行注册制改革肯定会推进，但不可单兵突进；去年入市维稳的中国证券金融股份公司(中证金)较长时间内不会退出，而未来几年则不会再推出熔断机制。作为他走马上任证监会主席尚未满月后的“首秀”，其表态并未让市场感到意外。

他在中国两会期间的记者会上表示，中小投资者占中国证券市场体系的绝对主体，因此每一项改革必须牢牢立足中国国情，熔断机制在实施的时候可能对中国资本市场的主体结构考虑欠周，未来几年不具备推行熔断机制的基本条件。

“注册制是顶层设计下的重大任务，是必须要搞的。但这需要一个较长的时间，注册制改革不能‘单兵突进’。”他说，“注册制改革启动配套的各项规章制度的研究论证需要相当长的过程，无论是核准制还是注册制，都必须秉承保护投资者合法权益的理念。”

刘士余表示，三中全会决定提出健全多层次资本市场体系，推进股票发行注册制改革，多渠道推动股权融资，这三项改革任务不是孤立、独立、割裂的，而是递进的，多层次资本市场搞好了，可以为注册制改革创造有利条件，同时注册制改革需要完善的法治环境。

市场人士表示，刘士余刚就任证监会主席不久，对很多问题还处在调查研究阶段，对市场的谨言慎行实属意料之中，而且也有助于稳定市场信心。“我觉得基本上对市场来讲，没有什么意外。”西南证券首席研究员张刚表示。

针对去年以来中国股市的大幅波动，刘士余指出，资本市场不成熟是股市波动的主因，包括不适应的监管制度。政府去年果断出手对市场失灵进行修复，为建设市场、发展市场赢得了时间；政府职能是维护资本市场公开、公平、公正，保护中小投资者权益。

“有些措施是特殊时期的特殊措施，在市场已经完全进入自我修复和自我发展状态之后已经解除或者正在退出。至于中证金的退出，我还没有考虑这事，未来的较长时间内，谈中证金退出为时尚早。”他说道。

在今年政府工作报告关于资本市场的表述中，对于注册制改革只字未提。业内人士指出，作为未来资本市场发展的关键事件，注册制在报告中的“消失”，只能理解为排不上今年的工作任务了，注册制的实施大概率将延后。

**保监会主席：险资举牌总体风险可控**

对于市场高度关注的险资举牌问题，中国保监会主席项俊波在同一场合称，从目前情况看，国内险资的举牌行为总体风险是可控的。到去年底，10家保险公司累计举牌了36家上市公司的股票，投资余额占整个保险资金运营很小的比例。

他指出，加大股权投资是今后一段时期国家大力发展直接融资的大方向；另外也要对少数公司举牌行为可能引发的风险保持警惕，防止投资激进所带来的流动性和期限错配等潜在风险。

“保监会下一步会持续关注和监测险资的举牌行为，强化监管措施，加强风险预警和管控，确保在规则允许和法律法规的框架下来进行操作。”项俊波说。

据其介绍，目前保险资金运用依然安全稳健，整体风险可控，保险资金资产结构、资产质量和资产流动性都较好。险资运用余额达到11.4万亿元人民币，其中固定收益类资产占比达75%，持有债券的信用等级有90%达到AA级以上，股票、股权等权益类投资以蓝筹股为主。

另外，险资对基础设施等投资AAA评级的占比达到92%，有担保的资产占到88%，而且其中42%是商业银行提供的担保；险资对债券、股票和基金等流动性较高的资产投资占比达到56%，其中有34%是高流动性资产。（完）