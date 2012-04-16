想赢回投资者信心 郭树清任重道远

资料图片显示投资者在江苏南京一家券商大厅内打牌，电子显示屏上的股票一片绿油油（下跌）。 REUTERS/Leo Lang

* 新任证监会主席快速推出一系列改革措施

* 改革对准市场操纵和内幕交易

* 旨在解决阻碍市场发展的根本问题

* 散户是其改革能否成功的关键,但散户仍然持怀疑态度

* 需要更多的机构投资来提供长期支持

记者 简森(Jason Subler)

路透上海4月16日电---就任中国证监会主席刚六个多月,郭树清就采取了一系列改革行动,旨在打击内幕交易、市场操纵和信息披露等问题.虽然中国经济快速增长,但这些问题阻碍了中国股票市场的发展.

然而,中国的7,200多万散户投资者仍然半信半疑.散户约占中国股票交易的四分之三,最近几年股市低迷和波动剧烈,他们不断受到伤害.

"谁上台都一样,"Si Jun表示,他是一名62岁的退休出租司机.

"在宣布改革措施後,股市可能涨几天,但随後又会恢复常态,"他说,此话总结了许多散户的看法.

能否赢得散户的信心并吸引他们把好不容易积攒起来的钱投入股市,事关中国能否建立一个稳定的股市,为世界级企业筹措资金并为中国日益增多的退休人员创造可靠的回报.

迄今为止,所有迹象都显示,郭树清的大胆举措只会逐步说服中国广大股民开始长期持股,改变以前那种快进快出的做法.他们认为,中国股市基本上是一个受人为操纵的市场.郭树清曾任国家外汇管理局局长和中国建设银行股份有限公司董事长.

在上海市区的一家证券公司,63岁的退休职员Gen女士盯着报价屏幕,希望去年买进的股票能够再涨一涨,使其可以少赔一点全部抛出.

"我很气愤,感觉要吐血,"Gen表示.过去几年她的一些股票都被套牢,让她後悔不已,期盼尽快割肉出局.过去几年,上海股市是全球表现最差的市场之一.

"我被套了,"她说,其他一些退休人员也纷纷称是.总盯着股价走势令人乏味,他们通过闲聊和织毛衣来解闷.Gen女士心存顾虑,不愿意透露全名.

**投资者紧张兮兮**

中国当局希望为股市树立更专业的形象,吻合2020年把上海打造成堪比纽约和伦敦的全球金融中心的雄心壮志.

他们正在推进改革,其中包括推动人民币国际化的举措,当局希望人民币有朝一日能像美元那样成为国际储备货币.周六,中国政府扩大人民币兑美元汇率波幅,略微放宽对人民币的管制.

去年10月,郭树清被任命为中国证监会主席,也反映出当局实施改革的决心,以及对经济稳健到足以应对改革的信心.

中国股市频频爆出"老鼠仓"和"黑嘴"事件,也不乏内幕交易丑闻和"拉高出货"做法,面对这样的市场,郭树清任重而道远.

中国证监会在2008年至2011年间共进行387桩正式调查,包括从信息披露不当到操纵市场等各类案件,其中有154桩涉及内幕交易.

去年8月,汪建中成为中国被判犯操纵证券市场罪的第一人,判处七年有期徒刑,没收非法所得1.25亿元人民币(1,980万美元),并处以1.25亿元人民币罚金.

证监会也已开始对IPO定价实施大举改革.IPO定价是许多散户亏损的主要原因.

据证交所数据,过去约两年间,在深圳首发上市的近600支个股中,有逾85%目前股价低於首发价,其中包括33支首日挂牌交易价翻过一番的股票.

郭树清在最近一次讲话中称,如果打新股的散户持股三个月,其中近60%的人是亏损的.

**恶性循环**

由於散户对市场失去信心,一有风吹草动就马上抽走资金,影响到国内股市的表现,并造成恶性循环,让那些潜在投资者更加担心亏损.

那可以部分解释为何沪综指.SSEC在2010-2011年经济成长强劲且企业获利良好期间却挫跌36%.

这比香港恒生指数.HSI同期不到16%的跌幅多出逾一倍.沪综指起起落落,今年以来上涨了7%,恒指则上涨12%.

中国股市的黯淡表现与活跃的经济形成鲜明对比.成立长达20年的中国股市和日本股市几乎不相上下,是仅次于美国的全球第二大股市,但中国经济却已超过日本,成为全球第二大经济体.

但在中国将进行政权交接的一年里,郭树清所推动的改革可谓广泛.

郭树清加强了对内幕交易及市场操纵的管控,稽查更多起案例并提高罚金.

证监会已成立新部门,专门保护投资者利益,并向他们更好地普及理财观念.证监会并在改革IPO程序以解决定价过高的问题,还公布了监管草案以打击期货市场的欺骗行为.

郭树清还推动更多机构投资者入市,寻求为市场带来由专业人士管理、更稳定的资金流,以降低市场波动,长期支持市场估值,藉此打破恶性循环,让股市更能吸引手中有存款的人.

证监会本月并宣布,合格境外机构投资者(QFII)的总投资额度将从300亿美元逐步增至800亿美元.

"时间会证明郭树清的举措是否会成功,"上海咨奔商务咨询有限公司研究主管张浩川(Howhow Zhang)表示.

"中国股市……不够精细且欠缺效率,改变不会一夕之间就发生."

然一些较大型的投资者押注,郭树清的举措会有效解决股市的病根.

"我们认为国内投资者……最终将因郭树清改革市场的能力而买进.我们认为这是个长期有利的催化因素,"汇丰股市策略师Steven Sun、Roger Xi及Garry Evans在近期研究报告中表示.(完)

--编译 张涛/李爽/戴素萍;审校 白云

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