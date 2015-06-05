沪综指收升1.5%续创逾七年新高 打新资金回流助大盘冲破5000点

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京6月5日 - 中国股市沪综指周五收升1.5%续创逾七年新高。分析师指出，在3.3万亿打新资金回流助力下，借助电力、煤炭及有色等资源股的拉动，股指七年来首次站至5,000点之上，后市运行将视前期滞涨的周期类股能否持续发力。
沪综指.SSEC收报5,023.096点，涨75.994点或1.54%，此前收盘高点为2008年1月18日的5,180.53点。本周股指累积上涨8.9%创半年最大单周涨幅。上证A股今日成交12,268亿元人民币，上日为10,453亿元。
中信建投分析师安尉认为，今天拉指数的主力是前期滞涨的资源股。大盘短线能否维持在5,000点上方主要看资源股能否持续发力。
他并认为，在大盘震荡过程中会出现结构性风险，投资者应注意规避前期涨幅过大的题材股和成长股。
周五是6月第一批打新资金解冻回流的交易日，路透根据相关数据整理，今日解冻资金的规模为3.3万亿元人民币。
银河证券投资顾问吴俊认为，从成交额和指数振幅两个指标看，当前市场分歧较大。他同时认为，从银行和资源板块成为近两个交易日拉抬对象可以看出，回流资金表现出恐高情绪，因其均为前期滞涨的板块。
今日涨幅居前的板块包括有色、石油和电力，其中云南锗业(002428.SZ)、广聚能源(000096.SZ)等个股涨停。
沪深300指数收报5,230.55点，涨0.95%；沪深300指数期货主力6月合约尾盘报5,229.4点，涨1.7%，成交1,868,241手。130亿元额度的沪股通净卖出6.1亿元。（完）
(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)
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