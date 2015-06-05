沪综指收升1.5%续创逾七年新高 打新资金回流助大盘冲破5000点

路透北京6月5日 - 中国股市沪综指周五收升1.5%续创逾七年新高。分析师指出，在3.3万亿打新资金回流助力下，借助电力、煤炭及有色等资源股的拉动，股指七年来首次站至5,000点之上，后市运行将视前期滞涨的周期类股能否持续发力。

沪综指.SSEC收报5,023.096点，涨75.994点或1.54%，此前收盘高点为2008年1月18日的5,180.53点。本周股指累积上涨8.9%创半年最大单周涨幅。上证A股今日成交12,268亿元人民币，上日为10,453亿元。

中信建投分析师安尉认为，今天拉指数的主力是前期滞涨的资源股。大盘短线能否维持在5,000点上方主要看资源股能否持续发力。

他并认为，在大盘震荡过程中会出现结构性风险，投资者应注意规避前期涨幅过大的题材股和成长股。

周五是6月第一批打新资金解冻回流的交易日，路透根据相关数据整理，今日解冻资金的规模为3.3万亿元人民币。

银河证券投资顾问吴俊认为，从成交额和指数振幅两个指标看，当前市场分歧较大。他同时认为，从银行和资源板块成为近两个交易日拉抬对象可以看出，回流资金表现出恐高情绪，因其均为前期滞涨的板块。

今日涨幅居前的板块包括有色、石油和电力，其中云南锗业(002428.SZ)、广聚能源(000096.SZ)等个股涨停。

沪深300指数收报5,230.55点，涨0.95%；沪深300指数期货主力6月合约尾盘报5,229.4点，涨1.7%，成交1,868,241手。130亿元额度的沪股通净卖出6.1亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

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