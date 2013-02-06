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中国财经 | 2013年 2月 6日 星期三 15:20 BJT

沪综指近一年来首现八连涨

路透上海2月6日 - 中国股市沪综指周三收市略涨,并再创九个月收盘新高.分析师指出,昨日领涨的房地产及基建类股出现回调,但券商保险等金融股再度雄起,大盘得以在高位窄幅调整,成交再度萎缩,最终股指录得近一年来首度八连涨.

沪综指.SSEC收报2,434.477点,涨1.347点或0.06%,此前收盘高点是去年5月8日的2,448.884点;此前八连涨记录则是去年2月17-28日创下的.上海A股今日成交额为1,041亿元人民币,较上日的1,267亿元减少近两成.

"(此前)已经连续七天上涨,技术上是应该回调了.但是总有力量进来护盘,大盘有点拒绝调整的味道,说明整体走势还是蛮强的."华泰证券分析师周林指出.

上证180金融指数.SSE180FI收升1.09%,中国平安(601318.SS)收涨4.21%,报52.78元.

沪深300指数.CSI300收升0.15%,报2,775.844点.沪深300指数2月合约尾盘报2,786点,涨0.25%,成交量为280,567手.(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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