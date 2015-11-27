“12圣达债”本息兑付存不确定性 发行人正筹划资产重组

路透上海11月27日 - 中国四川圣达集团有限公司周四稍晚公告称，受外部经营环境及金融环境的影响，公司生产经营业务受到冲击，同时资金流动性受到限制；其发行的“12圣达债”下周六(12月5日)的付息及兑付回售债券本金存在不确定性。

该期债券的债权代理人天津银行同时发布公告显示，“12圣达债”的担保物已于10月中旬和本月初被司法冻结。除了圣达集团自身的经营压力，由于2014年国内生铁价格大幅下跌，圣达集团全资子公司四川省富邦钒钛制动鼓有限公司生铁业务出现亏损，目前由于资金紧缺处于基本停工状态，亦对债券偿付产生重大不利影响。

截至2015年11月25日，圣达集团母公司存在的不良和违约贷款3笔金额共计4,769.19万元，存在欠息4笔，金额共计1,295.31万元；全资子公司富邦公司存在的不良和违约贷款共7笔，金额共计4.28亿元，存在欠息7笔，金额共计2,576.71万元。

圣达集团表示，正在积极筹划引入新的投资人和合作者进行资产重组，目前具体细则尚在洽谈中，相关政府部门也已带队与投资人进行了多次现场沟通；涉及相关的审计、评估等各项工作仍在进行中。但鉴于目前公司资金链十分紧张，且上述重组工作进展具有不可控性，因此“12圣达债”的回售兑付存在不确定性。

海通证券宏观债券研究团队认为，公司已在筹划资产重组，且政府部门已介入，发改委保企业债刚兑的意愿较强，外部支持仍可期待。

“12圣达债”发行于2012年12月5日，发行总额3亿元，票面利率7.25%，期限六年，附第三年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。圣达集团以其持有的四川圣达水电开发有限公司9.75%的股权、峨眉山仙芝竹尖茶业有限责任公司100%的股权和四川圣达实业股份有限公司1,000万股股票作为本期债券的质押资产，同时圣达集团的全体股东为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。(完)

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