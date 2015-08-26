沪综指收跌1.3%续创八个半月新低 央行双降利好刺激作用有限

路透北京8月26日 - 中国股市沪综指周三收跌1.3%续创八个半月新低，并连续第五日下跌。分析师指出，受中国央行昨日双降利好刺激，今日沪综指一度冲高逾4%，但随后迅速回落，全天走势震荡。

在量能未见明显放大、权重蓝筹未有集体发力的背景下，政策利好恐难扭转股指运行趋势，预计短线大盘继续震荡寻底。

沪综指.SSEC收报2,927.288点，跌37.679点或1.27%，全天股指振幅逾8%，此前收盘低点为去年12月11日的2,925.74点。上证A股今日成交4,608亿元人民币，上日为3,576亿元。

中国央行于周二晚间宣布自周三起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点；并自9月6日起下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。分析师认为，此举有助于进一步降低社会融资成本，稳定经济增长；同时缓解金融市场流动性紧张的压力，防止出现系统性风险资产坍塌。

“短期的话对恐慌情绪有抚慰效应，但对信心的提振作用不大。”山西证券分析师麻文宇说。

她并表示，这体现在盘面上就是会有一定的反弹，但反弹幅度不会很大，因为市场本身处于下跌趋势，即使出台利好也只是稳住跌势，无法改变趋势。

今日创业板指表现远逊于主板。对此麻文宇认为，大盘跌破3,000点应该导致部分融资盘遭强平，同时挂钩创业板指的多只分级基金触发下折阀值导致投资者赎回母基金份额，从而迫使基金公司卖出股票。

路透根据交易所数据，24日两市两融余额降785亿元，周二降855亿元，两融余额上一次出现如此大规模下降还是7月初的时候。

今日保险、银行等金融板块涨幅居前，麻文宇认为，首先这两个板块直接受益双降，其次金融板块确实是估值洼地；在当前市场风险偏好大幅下降的背景下，买入此类安全边际较高的板块也就成了投资人的首选。

万联证券分析师沈赟认为，3,000点已然成为多空博弈的关键，今日次新股和医药板块涨幅居前恰恰说明当前市场存在分歧，因为博弈次新股表明风险偏好有所上升，而医药是传统的防守型板块，是强调安全边际的投资者的首选。

今日盘中蓝黛传动(002765.SZ)、天成自控(603085.SS)等次新股收报涨停。

沪深300指数收报3,025.69点，跌0.57%,；沪深300指数期货主力9月合约尾盘报2,730.4点，跌3.55%，成交1,785,997手。130亿元额度的沪股通净买入75.00亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

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