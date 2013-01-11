沪综指收挫1.8% 近四个月最大跌幅

路透上海1月11日 - 中国股市沪综指周五收挫1.8%,并创近四个月最大单日跌幅.分析师指出,经过近日的连续上涨,大盘在技术上本身存在调整需要,而今日公布的物价涨幅略高,引发一些获利盘提早出局,前期领涨的金融地产板块跌幅居前.

沪综指.SSEC收报2,242.997点,跌40.661点或1.78%,此前最大单日跌幅为去年9月20日的2.08%;本周累计下跌1.5%,终结此前五周连续上涨势头.上海A股今日成交额为1,011亿元人民币,上日为978亿元.

"本来大盘就有调整的需要,今天消息面有一点利空,CPI稍微高了一点,股指就顺势调整了."长江证券分析师宋中庆指出.

中国国家统计局周五稍早公布,12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.5%,高于路透调查中值2.3%,且为七个月以来最高水准;环比则上涨0.8%,亦为去年1月以来最高.

申银万国资深分析师钱启敏认为,股指今日的大幅调整,并不意味这轮反弹的终结,许多机构近期仍有逢低吸纳的打算,所以短期内大盘回调不会太深,预计2,200点附近有支撑.

上证金融地产行业指数.SSEFN收跌2.01%,房地产企业大名城(600094.SS)收低6.83%,名列沪市跌幅榜首位.

沪深300指数.CSI300收盘跌1.87%,报2,483.230点.沪深300指数1月合约尾盘报2,496.6点,跌1.23%,成交量为767,412手.(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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