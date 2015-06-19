沪综指收挫6.4%至近一个月新低 本周重挫逾13%创七年最大单周跌幅

路透北京6月19日 - 中国股市沪综指周五收挫6.4%至近一个月新低，本周重挫逾13%创七年最大单周跌幅。分析师指出，资金面偏紧、新股发行抽血严重、大小非纷纷减持、产业资本频频套现等种种不利因素叠加令大盘连续暴跌。且小长假将至，投资者无心恋战二级市场，预计短线大盘仍维持调整。

沪综指.SSEC收报4,478.364点，跌306.992点或6.42%，本周累计下跌13.32%，创七年来最大单周跌幅。上证A股今日成交6,792亿元人民币，上日为7,823亿元。

“现在给跌懵了，搞不清楚该怎么弄了，前期抄进去的现在都给套住了，现在只能看一看了。”新时代证券分析师孙卫党说。

他认为，这两天有闲钱的投资者都在打新股，没时间参与二级市场。

银河证券投资顾问吴俊认为，6月份历来资金面偏紧，Shibor在上升，本月大小非减持非常厉害，新股发行抽血严重，银行即将面临财政缴款。这种情况下供求关系失衡就容易出现大幅下跌。

而中国央行研究局近期调整了今年中国经济主要指标的预测，这意味着中国央行初步判断经济企稳回升，对宏观经济基本面的判断，或许是一切政策出台的考量。在中国经济的本轮周期中，货币政策或进入观望期。

吴俊认为，如果这导致市场的宽松预期有所收窄，那么市场也可能出现大的调整。

创业板指数P收跌5.41%至3,314.98点，交通银行再跌6.65%收报7.58元，两市大量个股跌停。

沪深300指数收报4,637.05点，跌5.95%；沪深300指数期货主力7月合约尾盘报4,646.8点，跌6.63%，成交1,870,476手。130亿元额度的沪股通净买入78亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

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