沪综指收挫6.9%创逾四个月最大单日跌幅 首度触发熔断机制

上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
路透北京1月4日 - 中国股市沪综指周一大幅收挫近7%，创逾四个月最大单日跌幅。沪深300指数.CSI300首度触发熔断机制，两市并自13：34分暂停交易至收市。
分析师指出，人民币汇率贬值及大批限售股即将解禁的担忧，令市场信心极为疲弱，投资者集中减仓并触发恐慌性抛盘，沪深两市再现千股跌停。
沪综指.SSEC收报3,296.26点，跌242.92点或6.86%，此前最大单日跌幅为去年8月25日的7.63%；今日上海A股成交2,389亿元人民币，上日成交2,521亿元。
“很明显，市场在减仓，并触发了恐慌性抛盘。”方正证券策略分析师陈敏表示。
九州证券全球首席经济学家邓海清称，多重因素造成今天股市调整下跌，首先是人民币汇率再次大幅贬值走低，引发资本外逃担忧，从而导致股市有下跌压力，盯着汇率炒股几乎是去年下半年后很多投资人的惯例性做法。
人民币兑美元即期周一早盘随中间价大跌，并双双创逾四年半新低。
其次万宝之争效应继续发酵扩散，尤其是监管层对于保险举牌资金来源和杠杆的关注言论，使得投资人担心险资入市资金可能存在回撤风险。
另外，解禁大限到期和新股市熔断机制实施，引发市场避险观望情绪。
自1月1日起施行的熔断机制实施标的是沪深300指数。根据熔断规定，当沪深300指数当日涨、跌幅达5%时，将触发熔断机制，三家交易所（上交所、深交所、中金所）暂停交易15分钟；当沪深300指数当日涨、跌幅达7%时，暂停交易直至收盘；当沪深300指数当日在尾盘阶段（14:45及之后）涨、跌幅达5%，暂停交易至收盘。
首创证券策略分析师邵帅指出，美联储加息后，人民币汇率持续贬值引发了整个市场对于资本外流，尤其是像股市这种风险资产下行压力的担忧，这是今天市场大跌的一个核心因素。
邓海清并认为，目前股市不存在股灾再次发生的问题和风险，调整属于正常健康、理性的范围，股市也将在调整中完成风格的切换。基本面持续改善驱动的新健康牛市依然值得2016年投资人的期待。
周一两市再现千股跌停，仓储物流、券商等板块跌幅居前。
沪深300指数.CSI300收报3,469.07点，跌7.02%；沪深300指数期货主力1月合约收盘报3,425.0点，跌6.75%，成交12,513手。130亿元额度的沪股通净买入0.6亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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