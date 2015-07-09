沪综指开盘下挫逾2% 外盘大跌加重投资者忧虑

路透上海7月9日 - 中国股市沪综指周四开盘下跌，期指则先跌后涨。分析师指出，虽然证监会等部委昨日及今早继续出台利好，但市场疑虑仍未能扭转，而且隔夜美股等海外股市出现大跌，加重了投资者的担忧。

开盘时，沪综指.SSEC报3,432.454点，跌74.739点或2.13%，不过两市跌停个股数量明显减少。

在期指市场，沪深300期指主力7月合约CIFN5开盘跌2.91%，中证500期指7月合约CICN5开盘持平。不过，两者早盘初均出现上涨，中证500期指7月合约上涨逾5%。

为维护资本市场稳定，中国证监会周三晚间发布公告称，上市公司大股东等人员六个月内不得减持本公司股份，否则将给予严肃处理。证监会周四早间还宣布，决定由中国证金公司提供充裕资金用于申购公募基金，为基金公司提供流动性，旨在充分利用市场机构的专业优势，增强投资者信心。

央行周四宣布，已根据中国证券金融股份有限公司的需求向其提供了充足的再贷款，同时还将根据证金公司需求，继续通过多种方式向其提供流动性支持。

开盘后不久，中国银监会又宣布支持资本市场稳定发展举措，包括允许银行业金融机构对已到期的股票质押贷款与客户重新合理确定期限；质押率低于合约规定的，允许双方自行商定押品调整等。

美国股市周三大幅收低，三大股指下挫逾1%，道琼工业指数.DJI收低261.49点，或1.47%，至17,515.42点。日本日经指数.N225周四早盘下跌逾3%。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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