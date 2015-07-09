沪综指开盘下挫逾2% 外盘大跌加重投资者忧虑

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海7月9日 - 中国股市沪综指周四开盘下跌，期指则先跌后涨。分析师指出，虽然证监会等部委昨日及今早继续出台利好，但市场疑虑仍未能扭转，而且隔夜美股等海外股市出现大跌，加重了投资者的担忧。
开盘时，沪综指.SSEC报3,432.454点，跌74.739点或2.13%，不过两市跌停个股数量明显减少。
在期指市场，沪深300期指主力7月合约CIFN5开盘跌2.91%，中证500期指7月合约CICN5开盘持平。不过，两者早盘初均出现上涨，中证500期指7月合约上涨逾5%。
为维护资本市场稳定，中国证监会周三晚间发布公告称，上市公司大股东等人员六个月内不得减持本公司股份，否则将给予严肃处理。证监会周四早间还宣布，决定由中国证金公司提供充裕资金用于申购公募基金，为基金公司提供流动性，旨在充分利用市场机构的专业优势，增强投资者信心。
央行周四宣布，已根据中国证券金融股份有限公司的需求向其提供了充足的再贷款，同时还将根据证金公司需求，继续通过多种方式向其提供流动性支持。
开盘后不久，中国银监会又宣布支持资本市场稳定发展举措，包括允许银行业金融机构对已到期的股票质押贷款与客户重新合理确定期限；质押率低于合约规定的，允许双方自行商定押品调整等。
美国股市周三大幅收低，三大股指下挫逾1%，道琼工业指数.DJI收低261.49点，或1.47%，至17,515.42点。日本日经指数.N225周四早盘下跌逾3%。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。