沪综指收跌8.5%至逾半年新低 单日跌幅为八年半最大

路透北京8月24日 - 中国股市沪综指周一收跌8.5%至逾半年新低，并创八年半最大单日跌幅。分析师指出，受上周欧美股市大跌，全球市场避险情绪升温，中国经济数据持续低迷以及技术图形破位多因素影响，沪综指缩量暴跌，市场信心严重受挫。

在热点板块题材缺失、投资者风险偏好大幅下降背景下，预计大盘短线或继续下探寻底。

沪综指.SSEC收报3,209.905点，跌297.839点或8.49%。此前收盘低点为2月13日的3,203.83点，此前最大单日跌幅为2007年2月27日的8.84%。上证A股今日成交3,579亿元人民币，上日为4,498亿元。

“缩量暴跌表明少部分人在不计成本的卖，大部分人则锁仓不动，后期若反弹速度会很快。”万联证券分析师沈赟说。

他并认为，今日暴跌“诱空”的因素偏多，因为今日并无实质性利空，同时沪综指仅用两个半月的时间就将今年上半年的累积涨幅悉数回吐，跌幅过猛。

从消息面看，周末中国《基本养老保险基金投资管理办法》在前期公开向社会征求意见后，日前由国务院正式印发，这意味着基本养老金投资股市已获得放行。办法称，基本养老金投资股票、股票基金、混合基金、股票型养老金产品的比例，合计不得高于养老基金资产净值的30%。

对此沈赟表示，空头很可能借这一长线利好兑现之机逆市场预期而动，趁机打击多头信心。

外围市场方面，美国股市上周五大幅收跌，标普500指数录得近四年来最大单日百分比跌幅，道指证实进入修正区域，因投资者仍对中国经济增长失速将拖累全球成长放缓心有余悸。

“现在流动性风险又加剧了，（被动）平仓的又开始多了，又有点像6月底7月初的情况了。”新时代证券研究总监孙卫党说。

他并表示，在这一时点推出基本养老金入市方案表明管理层认可了市场下跌的位置，因为养老金投资的首要义务是保证本金安全。他认为，近期A股大幅下跌应该涉及各种因素，既包括海外市场动荡和人民币汇率贬值，也包括市场信心难以恢复以及游资炒作题材概念之后大幅撤退。

今日盘中跌幅居前的板块包括煤炭、证券和养老概念，跌停个股逾2,100只。

沪深300指数收报3,275.53点，跌8.75%,；沪深300指数期货主力9月合约收报跌停，成交1,375,346手。130亿元额度的沪股通净买入82.62亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

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