沪综指放量收挫3.7% 地产及建材板块领跌

路透北京3月4日 - 中国股市沪综指周一放量大跌3.7%，创近19个月最大单日跌幅，因房地产调控加码拖累地产及相关建材板块大跌。分析师认为，周末出台的房地产调控细则利空仍需消化，风险尚未完全释放，市场进入阶段性整理格局，预计沪指2,234点附近将寻获一定支撑，后续走势则仍需待消息面明朗。

沪综指.SSEC收报2,273.404点，跌86.102点或3.65%；此前最大单日跌幅为2011年8月8日的3.79%。上海A股今日成交额为1,425亿元人民币，上周五为1,111亿元。

“短线市场受政策影响较大，地产、建材、金融等权重股承压令市场明显进入调整期。”华西证券分析师毛胜称。

他并指出，3月到二季度大盘或将面临调整期，而在二季度数据好于预期之前，预计市场的避险情绪将有所上升。不过，短线沪指2,234点附近仍存技术性支撑。

上证金融地产行业指数.SSEFN收盘大挫9.25%。其中，首开股份(600376.SS)等多只地产相关股票跌停，房地产股龙头股万科(000002.SZ)亦跌停，收报10.84元。

房价上涨预期不断增强令中国政府再度收紧房地产调控。国务院上周末发布通知称，需进一步完善现行住房限购措施，对房价过快上涨城市可进一步提高二套房首付比例和贷款利率。另外,对出售自有住房按规定应征收的个人所得税，通过税收征管、房屋登记等历史信息能核实房屋原值的，应依法严格按转让所得的20%计征。

沪深300指数.CSI300收跌4.61%，报2,545.715点。沪深300指数3月合约尾盘报2,548.2点，跌4.35%，成交量为837,523手。(完)

(发稿 尹嫄婷 审校 曾祥进)

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