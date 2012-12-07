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中国财经 | 2012年 12月 7日 星期五 15:31 BJT

沪综指收升1.6% 银行基建股再发力

路透上海12月7日电---中国股市沪综指周五收市大涨,成交再次放大.分析师指出,在经历昨日的温和调整後,银行股和基建股今日再次发力,市场整体观望气氛有所松动,股指在蓝筹股推动下再次上攻.

沪综指.SSEC收报2,061.786点,涨32.549点或1.6%;一周累计涨幅达4.1%,创下自去年10月底以来最大单周涨幅.上海A股今日成交820亿元人民币,较上日的584亿元增加四成.

"尾市银行股出现大手笔买单,显示新增资金往蓝筹股涌.银行股走好,意味着这波反弹可能力度较大."浙商证券策略分析师王伟俊指出.

不少中型银行股涨幅明显,例如浦发银行(600000.SS)收报8.26元,涨4.69%.

沪深300指数.CSI300收盘涨1.96%,报2,246.757点.沪深300指数12月合约尾盘报2,256.2点,涨2.22%,成交量为744,463手.(完)

--发稿 林琦; 审校 杨淑祯

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