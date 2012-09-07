沪综指放量收升3.7% 创近八个月最大涨幅（更新版）

(新增分析师评论和个股)

* 沪综指创下近八个月最大单日涨幅

* 内外因素叠加效应,市场人气转好

* 下周高位震荡,期望增量资金入场

* 基建相关板块领涨

路透上海9月7日电---受海外内利好因素刺激,近期一直疲弱乏力的中国股市周五拉出一根大阳线,创下近八个月最大单日涨幅.不过大盘积弱已久,市场人气由熊转牛仍需要时间,因此下周大盘很可能转入高位震荡.

欧洲央行救市新举措及美国不错的经济数据,激烈隔夜美股以及今日亚洲股市全线翻红;而中国国家发改委近期集中批复逾万亿元人民币的投资项目,更令投资者嗅到商机,水泥、机械等基建相关板块强劲反弹,激发市场人气,个股大面积上涨.

浙商证券策略分析师王伟俊指出,"今天是一个叠加效应,首先是国际股市受利好影响,出现一个近期罕见的大阳线,而国内万亿投资项目获批,使得国内人气好转很多."

沪综指.SSEC收报2,127.762点,大涨75.844点,或3.7%,为1月17日(4.18%)以来最大单日涨幅;该指数本周累计上涨3.9%,创逾10个月最大单周涨幅.今日沪市A股成交金额1,108亿元人民币,较上日426亿元劲增1.6倍,亦是5月29日1,111.6亿以来最大单日成交量.

欧洲央行祭出新购债计划以应对债务危机,此外近日出炉的美国经济数据表现稳固,隔夜美股收于数年高位,道琼工业指数.DJI收升1.87%.而周五亚洲市场上,日本股市录得五个月来最大单日涨幅;香港恒生指数.HSI尾盘亦上涨逾3%.

**有点阳光就灿烂**

广发证券策略分析师林鲁东指出,诚然,中国经济开始减速运行,但之前A股走势,显示投资者对经济基本面过于悲观;而且从债市来看,信用利差及短中期券利差都未创下新高,显示债市对经济面并没有那么悲观.所以A股与债市,海外股市出现了一些背离,需要一次反弹来修复.

"(股市上)本来大家都很悲观了,一旦有一些正面消息,预期就有可能改善."他说.

继批复总投资规模逾7,000亿元的25个城轨规划和项目后,中国国家发改委昨日再次公布批复13个公路建设项目、10个市政类项目和7个港口、航道项目.保守估计,这些两天内集中公布批复项目的总投资规模将超过1万亿元人民币.

华泰证券分析师周林表示,虽然今日大盘涨幅有点出人意料,但也能接受.毕竟这些获批项目的顺利实施,将促进相当多行业复苏,上市公司业绩好转.

不过周林认为,从盘面看,今天A股大涨主要还是场内存量资金所为.下周大盘能否继续上涨,要看场外资金是否会来支援,最明显的指标就是下周初的成交量不明显缩减.

机械板块中,厦工股份(600815.SS)和三一重工(600031.SS)均收于涨停;而水泥股亦大幅上涨,其中水泥龙头股海螺水泥(600585.SS)及福建水泥(600802.SS)、江西水泥(000789.SZ)、冀东水泥(000401.SZ)等多只水泥股涨停.

沪深300指数.CSI300收升4.48%,报2,317.179点.沪深300指数9月合约收报2,341.2点,升5.22%,成交量为726,823手.(完)

--发稿 林琦; 审校 黄凯

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