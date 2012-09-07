沪综指早盘收升逾4% 万亿投资项目获批引燃做多热情

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
* 沪综指早盘收升4.2%
* 内外因素叠加效应,市场人气转好
* 基建相关板块领涨
路透上海9月7日电---中国股市沪综指周五早盘收升逾4%.近期逾万亿元人民币投资项目获批,令水泥、机械等基建相关板块强劲反弹,以及海外股市亦转强,市场人气提振不少,股指高开後涨幅不断扩大,个股出现普涨.
沪综指.SSEC早盘收报2,138.021点,涨86.103点,或4.20%.A股早盘成交619亿元人民币,已超过周四全日成交量.
浙商证券策略分析师王伟俊指出,"今天是一个叠加效应,首先是国际股市受利好影响,出现一个近期罕见的大阳线,而国内万亿投资项目获批,使得国内人气好转很多."
欧洲央行祭出新购债计划以应对债务危机,此外近日出炉的美国经济数据表现稳固,隔夜美股收於数年高位,道琼工业指数.DJI收升1.87%.
机械板块中,厦工股份(600815.SS)和三一重工(600031.SS)早盘收市时均告涨停;而水泥股亦大幅上涨,其中祁连山(600720.SS)和江西水泥(000789.SZ)、冀东水泥(000401.SZ)等多只水泥股涨停,水泥龙头股海螺水泥(600585.SS)亦涨逾9%.
继批复总投资规模逾7,000亿元的25个城轨规划和项目後,中国国家发改委昨日再次公布批复13个公路建设项目、10个市政类项目和7个港口、航道项目.保守估计,这些两天内集中公布批复项目的总投资规模将超过1万亿元人民币.
早盘收市时,沪深两市个股出现普涨,沪市只有四只个股下跌,深市亦仅10家公司走弱.(完)
--发稿 林琦; 审校 杨淑祯
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透北京3月1日 - 针对欧盟对中国中厚钢板产品采取反倾销措施，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军发表谈话称，对欧委会裁定高税率的方法和决定表示严重质疑，并表示中方对欧盟在钢铁领域表现出的贸易保护主义倾向表示高度关注。
路透3月1日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:27时，1港元=0.88609人民币)