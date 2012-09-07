沪综指早盘收升逾4% 万亿投资项目获批引燃做多热情

* 沪综指早盘收升4.2%

* 内外因素叠加效应,市场人气转好

* 基建相关板块领涨

路透上海9月7日电---中国股市沪综指周五早盘收升逾4%.近期逾万亿元人民币投资项目获批,令水泥、机械等基建相关板块强劲反弹,以及海外股市亦转强,市场人气提振不少,股指高开後涨幅不断扩大,个股出现普涨.

沪综指.SSEC早盘收报2,138.021点,涨86.103点,或4.20%.A股早盘成交619亿元人民币,已超过周四全日成交量.

浙商证券策略分析师王伟俊指出,"今天是一个叠加效应,首先是国际股市受利好影响,出现一个近期罕见的大阳线,而国内万亿投资项目获批,使得国内人气好转很多."

欧洲央行祭出新购债计划以应对债务危机,此外近日出炉的美国经济数据表现稳固,隔夜美股收於数年高位,道琼工业指数.DJI收升1.87%.

机械板块中,厦工股份(600815.SS)和三一重工(600031.SS)早盘收市时均告涨停;而水泥股亦大幅上涨,其中祁连山(600720.SS)和江西水泥(000789.SZ)、冀东水泥(000401.SZ)等多只水泥股涨停,水泥龙头股海螺水泥(600585.SS)亦涨逾9%.

继批复总投资规模逾7,000亿元的25个城轨规划和项目後,中国国家发改委昨日再次公布批复13个公路建设项目、10个市政类项目和7个港口、航道项目.保守估计,这些两天内集中公布批复项目的总投资规模将超过1万亿元人民币.

早盘收市时,沪深两市个股出现普涨,沪市只有四只个股下跌,深市亦仅10家公司走弱.(完)

--发稿 林琦; 审校 杨淑祯

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