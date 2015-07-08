中国国资委：央企不得减持控股上市公司股票 以维护股市稳定

路透北京7月8日 - 中国国有资产监督管理委员会周三表示，为维护证券市场稳定，要求中央企业在股市异常波动期间，不得减持所控股上市公司股票。

国资委官方网站刊登新闻稿称，国资委支持中央企业增持股价偏离其价值的所控股上市公司股票，努力维护上市公司股价稳定。

同时，国资委将进一步推动中央企业深化改革，加快企业重组整合步伐，提高市场化资源配置效率。

中国股市沪综指周三开盘重挫7%后跌幅有所缩减。分析师指出，监管层在开盘前出其不意地出台多项利好，虽然令空头措手不及，但亦令利好政策效应难有效发挥，市场人气极度低迷。（完）

(发稿 宿泱韫；审校 黄凯)

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