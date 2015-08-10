沪综指早盘收升3.2% 国企改革概念股走强激发人气

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月10日 - 中国股市沪综指周一早盘收升3.2%。分析师指出，上周连续缩量后，短期市场做空动能逐渐减弱，今日国企改革概念股受消息刺激集体走强激发人气，惟后续反弹力度和节奏仍需量能配合，沪综指4,000点技术压力较大。
沪综指.SSEC早盘收报3,864.10点，涨119.90点或3.2%；上证A股上午成交3,441亿元人民币，上个交易日成交4,448亿元。
“现在基本上一个是国企改革，一个是技术性的修复。”首创证券策略分析师邵帅称。
他并称，中国主要综合航运企业中海集团和中远集团下属上市公司集体停牌再度激发了市场对国企改革和央企整合的预期，且相关品种目前仍处在大幅回落后价格偏低的状态，短期股价弹性较好，其上涨对于指数的贡献也比较明显。
中国船舶(600150.SS)、中国重工(601106.SS)均收报涨停。
中国远洋(1919.HK)(601919.SS)、中远航运(600428.SS)、中海集运(601866.SS)、中海发展(600026.SS)、及中海科技(002401.SZ)上周六同时公告称，因正在筹划重大事项，且该事项尚存在不确定性，公司股票自8月10日开市起停牌。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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