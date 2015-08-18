沪综指收跌6.1%创三周最大单日跌幅 国企改革板块大跌拖累大盘

路透北京8月18日 - 中国股市沪综指周二收跌6.1%创三周最大单日跌幅，国企改革板块大跌拖累大盘。分析师指出，除国企改革板块这面多头大旗倒下外，本周股指期货交割以及上周末中证金表态持续发酵等均对大盘造成冲击，多因素叠加导致股指大跌，短线看仍有进一步惯性下跌空间。

沪综指.SSEC收报3,748.164点，跌245.504点或6.147%。此前最大单日跌幅为7月27日的8.48%。上证A股今日成交7,214亿元人民币，上日为6,256亿元。

“（央企改革板块）的部分股票已经涨到前期高点附近，本身存在回调需求。”银河证券投资顾问吴俊说。

他并认为，市场传闻已经获批的顶层设计方案迟迟没有公布也在一定程度上促使投资者及时兑现收益，获利回吐盘是今日央企改革板块大跌的主因。

银河期货分析师麻程认为，今日央企改革板块大跌主要还是因为赚钱效应的逻辑不明晰，其前期涨幅较大，存在获利回吐需求。此外4,000点附近套牢盘密集，证金公司表态一般情况下不会入场，这些都是导致股指今日大跌的主要原因。

今日央企改革板块跌幅居前，中粮地产(000031.SZ)、际华集团(601718.SS)和中国巨石(600176.SS)等个股收报跌停。

流动性方面，中国央行公开市场周二进行了1,200亿元人民币七天期逆回购操作，创下逾一年半以来单日逆回购操作最大量。业内人士认为，逆回购规模冲高有助于缓和近日资金紧张情绪并稳定市场预期，如果外汇占款大减趋势不改，降准可能仍存。

万联证券分析师沈赟认为，由于本周面临期指交割，而下月合约仍然深度贴水，不排除空头通过打压期指引导现货下跌的情况，也就是所谓的“交割日效应”。

沪深300指数收报3,825.41点，跌6.19%,；沪深300指数期货主力8月合约尾盘报3,737.4点，跌6.27%，成交2,027,850手。130亿元额度的沪股通净卖出4.42亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。