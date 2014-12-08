沪综指午盘扩大涨幅至3% 非银金融股继续领涨

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京12月8日 - 中国股市沪综指周一午盘涨幅扩大至3%。分析师指出，目前资金驱动行情性质明显，市场行情火爆。从目前态势判断，市场风险随时存在，但在行情没有出现明确拐点之前，市场运行方向不会改变。
他们并表示，短期股指快速上涨，吸引场外资金大量入场，导致实体经济的资金价格未如预期出现下降，可能会引发监管层对市场的调控。
北京时间14:15分，沪综指.SSEC午盘报3,008点，涨71.37点或2.45%，盘中最高至3,027.98点，上证A股午盘成交4,863亿元人民币。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。