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中国财经 | 2014年 12月 8日 星期一 14:21 BJT

沪综指午盘扩大涨幅至3% 非银金融股继续领涨

路透北京12月8日 - 中国股市沪综指周一午盘涨幅扩大至3%。分析师指出，目前资金驱动行情性质明显，市场行情火爆。从目前态势判断，市场风险随时存在，但在行情没有出现明确拐点之前，市场运行方向不会改变。

他们并表示，短期股指快速上涨，吸引场外资金大量入场，导致实体经济的资金价格未如预期出现下降，可能会引发监管层对市场的调控。

北京时间14:15分，沪综指.SSEC午盘报3,008点，涨71.37点或2.45%，盘中最高至3,027.98点，上证A股午盘成交4,863亿元人民币。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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