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中国财经 | 2015年 1月 21日 星期三 15:17 BJT

沪综指收升4.7% 创逾五年最大单日涨幅

路透上海1月21日 - 中国股市沪综指周三收升4.7%，创逾五年最大单日涨幅。分析师指出，大盘昨日企稳反弹后，今日市场恐慌情绪有所好转，前期大跌的券商银行等金融股开始反弹，午后金融股及地产股升势加快，进一步激发市场信心，大盘尾市被快速拉高。

沪综指.SSEC收报3,323.61点，大涨150.56点或4.74%；此前最大单日涨幅为2009年10月9日的4.76%。上证A股今日成交4,734亿元人民币，上日为4,160亿元。

“大家能想到近期会有反弹，没想到来得这么快，这么大，看来大家对牛市的信心没有失去，一涨就尽快归队。”华泰证券分析师周林表示。

他认为，经过今天的大涨后，大盘短期需要休整。

上证金融地产行业指数.SSEFN收升6.68%，中国人寿(601628.SS)、海通证券(600837.SS)等金融股收于涨停。

沪深300指数.CSI300收报3,548.88点，涨4.5%；沪深300指数期货主力2月合约CIFG5尾盘报3,560点，涨4.57%，成交1,432,588手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入21.4亿元。（完）

(发稿 林琦；审校 张喜良)

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