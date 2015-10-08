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中国财经 | 2015年 10月 8日 星期四 09:33 BJT

沪综指开盘上涨3.4% 因海外股市长假期间普涨

路透上海10月8日 - 长假后首个交易日，中国股市沪综指周四以红盘开市，大涨3.38%，因长假期间海外股市普遍上涨，市场气氛有所改观。

沪综指.SSEC周四开盘报3,156.075点，涨103.293点。

因国庆假期，中国股市自10月1日起休市，直至周四（8日）恢复交易。自10月1日起的长假期间，海外主要股市全线反弹，美股标普500指数.SPX累计上涨3.95%，香港恒生指数.HSI上涨8%。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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