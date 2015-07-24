马钢称控股股东拟增持该公司不少于4.09亿元人民币的A股

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透香港7月24日 - 马鞍山钢铁股份有限公司(0323.HK)周五称，今天收到控股股东马钢集团的函件表示，计划在适当价格增持不低于4.09亿元人民币马钢上市公司A股(600808.SS)，并在完成增持后六个月内不出售所增持股份。
马钢的声明称，母公司称此举是为了保护上市公司全体股东合法权益，维护上市公司股价稳定，故计划通过全资子公司马钢集团投资有限公司，以合法合规的方式在适当价格增持马钢A股。
但声明中未有说明何水平为适当价格。
中国股市此前大幅波动，中国财政部本月初表示，股市异常波动期间，财政部承诺不减持所持有的上市公司股票，并要求中央管理的国有金融企业不减持所持有的控股上市公司股票，支持国有金融企业在股价低于合理价值时予以增持。
马钢H股今天收低2.99%，报1.95港元；其A股则挫4.19%报4.57元人民币。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。