要增加对中小企业融资 债转股细节还在讨论--周小川

路透北京4月15日 - 中国央行行长周小川最新表示，中国公司部门总体杠杆率比较高，其中，中小企业获得银行资源相对较难，要增加对其融资；而传统企业仍然处在改革和转型阶段，需要降低杠杆率。

对于最近热议的债转股政策，周小川周四在美国华盛顿表示，这是一项新政策，有些内容细节还在讨论。债转股主要是针对杠杆率比较高的公司，并不是针对特定规模或产权结构的某一类企业，也跟产能过剩有关，降低存在过剩产能部门的杠杆率，也是制定这个政策的一个目的。

他在经合组织(OECD)《关于中小企业和企业家融资状况的报告——OECD打分板》新闻发布会时称，高杠杆同时意味着高风险，贷款发得多，不良贷款可能也相对较多，尤其是在经济形势不好的时候，希望通过改革和发展，逐步改善这种现象。

他指出，虽然中国在中小企业融资方面取得了进展，但也存在一些不足：缺乏足够的中小型金融机构，特别是基层的社区银行；仍需努力建立高水平的信用评级体系；缺乏足够的有效抵押品，应鼓励新的中小企业通过股权方式进行融资。

周小川还表示，现在的金融机构可以通过互联网从全国融资，其支付也遍及全国，甚至还会参与到国际贸易中。因此，它们的资产负债表涉及范围比以前要宽泛得多。在这种情况下，即便是一个小型金融机构也可能引发大问题，因为它会导致金融风险在机构之间的链式传导。

“所以，我们当前更需要小型社区金融机构，而且应当将其置于严格有效的监管之下，包括建立资本充足要求和信息披露等监管规则。”他说道。（完）