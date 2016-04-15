要增加对中小企业融资 债转股细节还在讨论--周小川

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京4月15日 - 中国央行行长周小川最新表示，中国公司部门总体杠杆率比较高，其中，中小企业获得银行资源相对较难，要增加对其融资；而传统企业仍然处在改革和转型阶段，需要降低杠杆率。
对于最近热议的债转股政策，周小川周四在美国华盛顿表示，这是一项新政策，有些内容细节还在讨论。债转股主要是针对杠杆率比较高的公司，并不是针对特定规模或产权结构的某一类企业，也跟产能过剩有关，降低存在过剩产能部门的杠杆率，也是制定这个政策的一个目的。
他在经合组织(OECD)《关于中小企业和企业家融资状况的报告——OECD打分板》新闻发布会时称，高杠杆同时意味着高风险，贷款发得多，不良贷款可能也相对较多，尤其是在经济形势不好的时候，希望通过改革和发展，逐步改善这种现象。
他指出，虽然中国在中小企业融资方面取得了进展，但也存在一些不足：缺乏足够的中小型金融机构，特别是基层的社区银行；仍需努力建立高水平的信用评级体系；缺乏足够的有效抵押品，应鼓励新的中小企业通过股权方式进行融资。
周小川还表示，现在的金融机构可以通过互联网从全国融资，其支付也遍及全国，甚至还会参与到国际贸易中。因此，它们的资产负债表涉及范围比以前要宽泛得多。在这种情况下，即便是一个小型金融机构也可能引发大问题，因为它会导致金融风险在机构之间的链式传导。
“所以，我们当前更需要小型社区金融机构，而且应当将其置于严格有效的监管之下，包括建立资本充足要求和信息披露等监管规则。”他说道。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。