红利税及B股改革等政策调整论证正在进行--上市公司协会

沪综指连三日收升 周期股和金融股走强力保大盘上涨
路透北京1月24日 - 中国股市沪综指周二收升，为连续第三日上涨。分析师表示，今日大盘继续小幅反弹，金融股和周期股走势坚挺，但中小盘股则表现疲弱。由于投资者对节后走势仍有分歧，加之春节长假不确定性大，市场成交依旧清淡。
路透上海8月24日电---中国上市公司协会执行副会长李小雪表示,针对B股市场改革及红利税等税收负担过重的问题,相关政策的调整论证正在进行.
中国证券报周五援引李小雪的话指出,针对并购重组、股权激励及红利税的税收负担过重或税率过高的问题,协会向监管部门上报了完善税收政策的报告,相关问题已经引起有关部门重视,相关政策的调整论证正在进行.
同时,针对跨境并购、加强董事会建设、B股市场改革、军工等行业企业上市难点处理等,该协会亦已向向监管部门进行反映,相关工作正在抓紧推进.
李小雪并指出,针对会员反映的现金分红政策、再融资政策及大股东股份回购政策存在"一刀切"的现象,协会积极同监管部门进行沟通交流,推动了监管机构对相关制度进行研究完善.
中国新版上市公司退市制度正式实施後,部分上市公司由於市场成交原因可能触及退市条件.对此深圳证券交易所表态称,鼓励纯B股公司通过大股东增持、公司回购、缩股等方式,维持上市地位.(完)
--发稿 刘昕; 审校 张喜良
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