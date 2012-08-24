红利税及B股改革等政策调整论证正在进行--上市公司协会

路透上海8月24日电---中国上市公司协会执行副会长李小雪表示,针对B股市场改革及红利税等税收负担过重的问题,相关政策的调整论证正在进行.

中国证券报周五援引李小雪的话指出,针对并购重组、股权激励及红利税的税收负担过重或税率过高的问题,协会向监管部门上报了完善税收政策的报告,相关问题已经引起有关部门重视,相关政策的调整论证正在进行.

同时,针对跨境并购、加强董事会建设、B股市场改革、军工等行业企业上市难点处理等,该协会亦已向向监管部门进行反映,相关工作正在抓紧推进.

李小雪并指出,针对会员反映的现金分红政策、再融资政策及大股东股份回购政策存在"一刀切"的现象,协会积极同监管部门进行沟通交流,推动了监管机构对相关制度进行研究完善.

中国新版上市公司退市制度正式实施後,部分上市公司由於市场成交原因可能触及退市条件.对此深圳证券交易所表态称,鼓励纯B股公司通过大股东增持、公司回购、缩股等方式,维持上市地位.(完)

--发稿 刘昕; 审校 张喜良

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