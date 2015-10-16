《A股技术分析》沪综指短线料续反弹

图为沈阳一家券商营业部，一名投资者在看电子显示屏上的股票信息。 REUTERS/Stringer

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): link.reuters.com/ryh85w

沪综指国庆节后两周在外围市场持续回升及无形之手助力下连续反弹上扬，均线系统由收敛缠绕转为多头发散，激励观望资金入市，市场情绪明显好转；短线料继续上试3,400点整数关，并进一步拓展反弹目标至3,500点前期下跌缺口。

短期多项技术指标获改善，KDJ，RSI，MACD均呈上行趋势，目前离超买区仍有一定空间，显示反弹仍将延续，同时量能出现平稳放大，显示有部分增量资金入市，将为反弹助力。

国庆长假后首日大盘跳空上扬，至今留下两个跳空缺口，分别在3,052-3,133点和3,183-3,188点，结合宏观基本面状况和量能水平看，其为突破型缺口的概率不大，此轮反弹结束后大盘仍有回落可能。

较长期走势(周线图): link.reuters.com/syh85w

沪综指本周创近四个半月最大单周涨幅，为6月中期见顶大跌以来最大一次多头力量的集中宣泄，股指接连收复五周和10周均线，同时步出5,178点下跌以来的下压线，令技术面有所回暖。后市大盘将在较长时期内维持宽幅震荡，箱顶为3,500点附近的沉重套牢区域，下为3,000点附近的政策强力护盘位。（完）