《A股技术分析》沪综指短线料续反弹

《专栏》特朗普经济新政如何影响中国
实施积极的财政政策、放松监管环境、加大贸易保护将是特朗普上任后在经济方面的施政重点。但是，众多核心政策需经过国会审议，并非总统签署行政命令即可实施。改革知易行难。
路透北京10月16日（作者 曾祥进） - 中国股市沪综指.SSEC节后两周持续反弹，成交量温和放大，市场情绪有所好转。技术面显示，大盘沿五日均线上行的反弹走势较为平稳，短线有进一步上试3,500点的机会；中线看，大盘摆脱了5,178点中级调整以来的下压线，中期调整压力得以缓和，惟基础仍不稳固，后市或出现宽幅震荡，继续消化上档技术压力。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): link.reuters.com/ryh85w
沪综指国庆节后两周在外围市场持续回升及无形之手助力下连续反弹上扬，均线系统由收敛缠绕转为多头发散，激励观望资金入市，市场情绪明显好转；短线料继续上试3,400点整数关，并进一步拓展反弹目标至3,500点前期下跌缺口。
短期多项技术指标获改善，KDJ，RSI，MACD均呈上行趋势，目前离超买区仍有一定空间，显示反弹仍将延续，同时量能出现平稳放大，显示有部分增量资金入市，将为反弹助力。
国庆长假后首日大盘跳空上扬，至今留下两个跳空缺口，分别在3,052-3,133点和3,183-3,188点，结合宏观基本面状况和量能水平看，其为突破型缺口的概率不大，此轮反弹结束后大盘仍有回落可能。
较长期走势(周线图): link.reuters.com/syh85w
沪综指本周创近四个半月最大单周涨幅，为6月中期见顶大跌以来最大一次多头力量的集中宣泄，股指接连收复五周和10周均线，同时步出5,178点下跌以来的下压线，令技术面有所回暖。后市大盘将在较长时期内维持宽幅震荡，箱顶为3,500点附近的沉重套牢区域，下为3,000点附近的政策强力护盘位。（完）
(审校 张喜良)
实施积极的财政政策、放松监管环境、加大贸易保护将是特朗普上任后在经济方面的施政重点。但是，众多核心政策需经过国会审议，并非总统签署行政命令即可实施。改革知易行难。
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
·频繁举牌背后，中小险企通过万能险迅速做大规模进行野蛮扩张的商业模式存在的隐患也不容忽视，主要包括期限错配带来的流动性风险和负债成本相对较高明显提升了险资风险偏好。