中国去年股票交易印花税同比降逾两成--证监会

中国商务部称希望欧委会及早彻底终止对中国光伏产品双反措施
路透北京3月2日 - 针对欧盟对中国光伏产品反倾销反补贴措施延长实施18个月，同时主动发起期中复审调查以逐步降低措施水平。中国商务部贸易救济调查局局长王贺军发表谈话称，希望欧委会及早彻底终止光伏双反措施，避免对恢复光伏正常国际贸易设置障碍。
路透上海1月17日电---中国证监会公布数据显示,2011年股票交易印花税为421.67亿元人民币,同比减少22.7%;股票有效账户数则达1.4亿户,同比增长4.92%.
2011年筹资额亦大幅度下滑,境内外筹资合计7,506.22亿元,其中境内筹资额6,780.47亿元,较去年分别下降41%和34%.
截至2011年底,境内外上市公司同比增加13.52%;股票市价总值同比减少19.09%至214,758.1亿元,其中股票流通市值同比减少14.6%至164,921.3亿元.
2011年日均股票成交金额为1,728.06亿元,同比减少23.36%.
公司债市场融资规模同比翻番,数据显示,2011年公司债共融资1,262.2亿元,远高於此前三年水平.其中2010年为603亿元,2009年为638.4亿元,2008年时仅有区区288亿元.
此外,2011年各期货交易所的成交金额均出现较大幅度下滑.(完)
--发稿 冉莹; 审校 乔艳红
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