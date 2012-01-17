中国去年股票交易印花税同比降逾两成--证监会

中国将加强监管整治金融乱象 配合监管协调机制建设--银监会（更新版）

路透北京3月2日 - 新上任的中国银监会主席郭树清周四在发布会“首秀“称，中国银行业系统性风险总体可控，金融业的系统性风险也总体可控；未来要坚决治理各种金融乱象，把防控金融风险放到更加突出的位置，确保不发生系统性金融风险。