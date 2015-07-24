中国证监会正制定股权众筹融资试点监管规则 将适时征求意见

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京7月24日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，目前中国证监会正制定股权众筹融资试点的监管规则，将适时向社会公开征求意见。
他在新闻例会上表示，股权众筹融资主要是指通过互联网形式进行公开小额股权融资的活动，具有公开、小额、大众的特征。目前一些机构开展的冠以股权众筹名义的活动，是通过互联网形式进行的私募股权融资行为，不属于股权众筹融资范围。
他并强调，根据公司法等相关规定，未经证券监管部门批准，任何单位和个人都不得向不特定对象发行证券，向特定对象发行证券累计不得超过200人。
上周末，人行、证监会等10部委联合发布《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》提出，股权众筹融资必须通过股权众筹融资中介机构平台（互联网网站或其他类似的电子媒介）进行，股权众筹融资中介机构可以在符合法律法规规定前提下，对业务模式进行创新探索。股权众筹融资业务由证监会负责监管。（完）
(发稿 张晓翀；撰写 林琦; 审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。