焦点：中国股市上演L型暴跌 新兴市场基金掘金路线呈U型反转

路透纽约/波士顿8月24日 - 中国股市周一大跌近9%，拉美国家已在痛苦之中，现在一提到曾经是香饽饽的海外成长题材时，一些顶级新兴市场基金经理都唯恐避之不及。

这些基金经理现在越来越关注的国家，反而都是那些能从谈不上亮丽但很稳健的欧美经济体汲取力量的国家。

来自Federated Investors Inc(FII.N)、富国银行(WFC.N)和Wasatch的基金经理称，继中国股市6月开始大跌以来，他们在不断地将更多资金转入墨西哥、波兰和印度的企业。

这与过去几年的认知形成巨大反差。前几年，经济高增长前景和人口特征，让许多基金经理坚信中国和巴西等拉美国家将在未来几年有出色表现。

“现在要转攻为守了，”Wasatch新兴市场小盘股基金(WAEMX.O)的联席基金经理Scott Thomas说。

Thomas表示自己“大幅低配”中国股票，他一直在抛售中国银行类股，并买入Credito Real(CREAL.MX)等墨西哥金融机构的股票。Thomas指出，墨西哥对大宗商品的依赖程度远低于中国和巴西，而且约80%的出口是对美国。

Federated新兴市场股票基金(FGLEX.O)联席经理Geoffrey Pazzanese称，他也在将资金投入Wal-Mex (WALMEX.MX)等墨西哥企业。Wal-Mex是沃尔玛(WMT.N)的墨西哥分支。他亦开始将资金投入俄罗斯，而今年稍早他对该国资产没有投入一分钱。俄罗斯因油价大跌及卢布跌至七个月低点而遭受重创。

他称，“到了某时，人们将看到俄罗斯油价触底，此外随着西欧经济成长加速，这看上去是个(投资俄罗斯的)好时机。”

**行动鲁莽**

但并不是每个新兴市场基金经理都放弃了中国。富达投资(Fidelity Investments)旗下富达新兴市场基金(Fidelity Emerging Markets fund)经理Sammy Simnegar，自去年起不断加码对中国的投资，即使上海股市6月中旬开始大跌。富达新兴市场基金管理的资金规模为34亿美元。

Simnegar上周接受采访时称，他仍认为在腾讯控股(0700.HK)等互联网企业、以及数家保险企业身上存在机会。

Simnegar承认中国经济放缓，但表示这只是增加了正确地选择持有哪些公司股票的重要性。

他称，“如果未来几年新兴市场表现平平，我不会感到惊讶，...在这样的环境下，人们总想挑选那些能够成长的企业股票。”

富国银行新兴市场股票优势基金联席投资组合经理Derrick Irwin称，他认为中国或拉丁美洲股市尚未触底；该基金管理着35亿美元资产。

他称，“围绕新兴市场的负面情绪非常强烈，这是合理的。”

Irwin称，尽管他所属的基金“大幅”加码墨西哥资产，但他仍维持涉足中国“高质量”企业，这些企业“善用种种阻力去巩固它们在市场中的地位。”

Irwin认为携程旅行网应获得更多市场份额，即使中国的旅游支出下降。

他称，“我们努力寻找那些以较好状态走出这次风暴的企业，而不是被裹挟进去的企业。”(完)

(编译 白云/于春红; 审校 张荻/许娜/张若琪)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。