中国场外配资主流系统规模估计缩减60%至600亿元--瑞信

瑞银对中国A股市场短期走势看法偏中性 看好今年H股市场表现
路透北京1月17日 - 瑞银证券周二发布策略报告指出，中国政府对金融去杠杆的努力还会延续，并在未来数月里对A股市场形成一定的压制，对A股市场短期走势看法偏中性；H股方面，国内南向资金的持续流入将带来H股估值上行，加上盈利有望明显改善，看好今年H股市场表现。
路透香港7月30日 - 投行瑞信的报告称，估计自7月中以来中国场外配资主流软件系统HOMS的配资规模缩减60%或以上，至600亿元人民币。
市场相信，A股自6月中以来的跌市元凶之一是场外杠杆资金拆仓行动，但对于场外杠杆规模难以作出计量。
瑞信最近与内地P2P配资业内专家沟通后撰写的报告指出，基于专家以及其他渠道调查所得，估计自7月12月即中国证监会发出监管违法证券活动通知以来，场外配资主流系统HOMS的配资规模缩减60%或以上。
“假设HOMS于6月末余额（4,400亿元）之中有三分之一为融资（孖展），现时此部分余额最多600亿元。”瑞信中国研究主管陈昌华在报告中称。
报告指出，场外配资规模缩小的趋势不会逆转，因大部分P2P网站不想与政府对着干，HOMS亦不希望在官方引导下被其他新系统所取代。因此，随着大部分网上配资活动转移至网下并变成地下活动，以后就只能向大户提供服务，小户唯一合法途径将是券商融资。
中国证监会此前称，在前期对恒生网络场外配资业务专项核查工作的基础上，证监会组织稽查执法力量赴上海铭创软件技术有限公司、浙江核新同花顺网络信息股份有限公司(300033.SZ)，进一步核查有关线索。[nL3S10742G]
稍早HOMS为配合监管层调查早已关闭系统现有零资产账户的所有功能，以防止配资公司利用旧帐户来规避监管。（完）
(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
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