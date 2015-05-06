中国A股调整或影响上涨速度但不改趋势 二季度料震荡上行--瑞银

路透上海5月6日 - 国际知名投行瑞银UBSG.VX中国合资券商瑞银证券周三报告指出，本周新股发行启动是周二股指大跌的诱因，此次调整或会影响A股的上涨速度，但不改趋势，维持二季度股指震荡上行的观点。

报告指出，前两个月沪深300.CSI300累计涨幅达34%，市场需要释放风险，再加上近期证监会及官方媒体等密集提示投资风险，大盘有回调的需要。

“目前为止，真正能改变市场上涨趋势的因素还没有出现。”报告认为，扭转市场趋势的因素有两条，即监管层态度发生根本转变和股票供给大幅上升。

报告称，目前监管层只是提示风险，并未打压股市，大型融资活动也没有出现，所以在宽松货币政策中期，及新增资金踊跃进入股市环境下，维持二季度震荡上行的观点。

沪综指.SSEC周二放量挫跌逾4%，创三个半月最大单日跌幅，不过周三沪综指反弹，早盘收在4,356.701点，涨57.995点或1.35%。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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